DmitryZP
как что Ъ - поздравляю полтора ляма за год прикурить. Снимаю шляпу
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2017 16:54
DmitryZP
как что Ъ - поздравляю полтора ляма за год прикурить. Снимаю шляпу
Так будет не всегда ©
Додано: Чет 28 гру, 2017 16:55
ChuLock здрасьте, то у меня кеш доступный, а не доход
чтобы брокер не смог удержать налог нужно кеш в бумагу перевести
Додано: Чет 28 гру, 2017 16:57
Эх, закрытие на годовых хаях! Всех с наступающим! Не меньших профитов и в следующем году! До встречи в 2018-м!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:10
Re: Идеи: портфель
я так понимаю, шо у меня в этом году худший результат около 31% в баксе с вычетом налога .
Чую скоро поедут ламборджини с номерами " УБа, спасибо !" .
Буду сигналить Вам с ланоса "балотный перламутр" - хоть мигните аварийкой
Так будет не всегда ©
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:32
110% с дивидендами. Самый лучший год из восьми, проведенных на УБе.
Всем удачи в новом году!
Так будет не всегда.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:52
Re: Идеи: портфель
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:12
DmitryZP
я учитываю и рост бумаг, конечно. У меня рез по налогам очень рядом с общим, хотя я в деньги не выхожу полностью никогда. Просто другого дохода не имею, поэтому передёргивая и переходя в бумагах - всё-равно получается что практически весь доход светится. Т.е. что-то оптимизируя в этом году , желая забрать пару пенсов , которые нужно забирать, - получаю допдоход в следующем. Но я считаю, что это нормально - платить налоги .
Так будет не всегда ©
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:44
Добрый вечер!
С наступающими и наступившими!)
Что ж, великолепный год. Рог изобилия как в нашей стране так и на нашей бирже.
Решительные реформы, борьба с коррупцией, и возрождение и очищение БС, ФР и населения дали долгожданные плоды.
Сегодня мы обновили хаи за 6 лет по УБ, выросли в 2.5 раза в долларе за 1.5 года.
Но это только начало.
Предлагаю опрос - а где будет УБ в конце 2018:
1) 1400 (у БАВЛ дивы 14 коп, Мотор 3700, УНАФ 150, ЦЕЕН приватизировали реальному западному инвестору по 14)
2) 3000 (у БАВЛ дивы 30 коп, Мотор 8000, УНАФ 300, ЦЕЕН 30)
3) 5000 (у БАВЛ дивы 50 коп, Мотор 1400, УНАФ 500, ЦЕЕН 50)
4) все в Биткоин там перспективы выше ))
5) 550 (все ПРАТ кроме БАВЛ)
С Новым Годом, товарищи!
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:57
Это я вчера 1000 докупил по 12,60
Живите своим умом!
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