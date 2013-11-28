user412 написав:Хороший год, чуть больше 100% от вложений на фонду с учетом дивиди.. Смотрю много позитива на ветке.. надо рекламить и переманивать валютчиков, депозитчиков и биткойнщиков))
биткойнщиков не переманишь,там прибыль сумашедшая ,я только с конца октября 2017года вложеных 240у.е в крипту получил 70тис у.е, крипта называется "XSH"https://coinmarketcap.com/currencies/sh ... shield-xsh , так что пока в фонде не будет х10 минимум в год то и биткоинщиков тоже не дождетесь (на что вам можно расчитывать!? так это на валютчиков и торгашей недвигой, они могут сюда зайти!!! )
Может кто в 2018 году из буржуйских буратин забежит на авалевский огонек?
В 2007 году Укр рынок был самым бастрорастущим в мире, в прочем как и быстропадающим в 2008м.
Пока искал, наткнулся на цитату.
30.11.2007, 12:45 | Источник: ЛIГАБiзнесIнформ
Каким Вы видите украинский инвестиционный рынок?
Это, прежде всего, рынок акций, капитализация которого на середину ноября достигла $108 млрд., рынок частных размещений, объем которых может превысить $700 млн. по результатам года, и рынок прямых иностранных инвестиций, которые, по нашим оценкам, превысят $7,5 млрд. в нынешнем году. Все вышеперечисленные показатели демонстрируют существенный рост по сравнению с предыдущим годом, что подтверждается ростом инвестиций в основной капитал на уровне 28,5% за 9 месяцев 2007 года. Поскольку собственные средства пока что доминируют в источниках инвестиционного финансирования (около 60%), роль инвестиционных посредников будет оставаться ключевой при поиске относительно дешевого финансирования.
А что касается перспективы наполнения рынка ценными бумагами?
Тенденции этого года уже продемонстрировали, что перспективы нашего рынка очень хорошие. И я думаю, что уже в ближайшее время произойдет то, что давно должно произойти: сектора, пресыщенные деньгами, будут давать минимальный рост, а те, которые имеют достаточно большой потенциал для роста, будут развиваться. Тенденции мировой экономики подтверждают, что у этих компаний достаточно оборотных средств для финансирования. По моему мнению, выход на международные рынки - неизбежная перспектива.
Рынок наш начинался со спекуляций. Они есть и сегодня, но спред очень маленький. И зарабатывать большие деньги можно только на больших портфелях. Сегодня все начинают заниматься private equity, capital markets, и я думаю, что в ближайшие три года начнут активно развиваться компании по управлению активами (КУА). Это будет хороший альтернативный инструмент для вложения денег вне банков - уже этот год показывает, что люди начинают верить в этот рынок. Пока экономика будет нуждаться в большом привлечении средств и ресурсов, инвестиционные компании будут чувствовать себя уверенно.
Бытует мнение, что из-за незначительного присутствия акций на фондовом рынке многие компании, например, банковского сектора, оценены завышено. Это так?
Я согласна с этим мнением. Покупать банки за 4-5 капиталов в нашей стране (по сравнению со средним значением по развивающимся рынкам на уровне 2,5) - это безумие. Я не могу представить, с какой рентабельностью должен работать банк, чтобы отработать эти деньги. Что действительно необходимо - это то, чтобы на украинский инвестиционный рынок, наконец, зашли крупные западные игроки. Думаю, что тогда будет здоровая конкуренция, ведь 750 существующих торговцев - для нашего рынка много. Думаю, что через два-три года начнется активная покупка инвестиционных компаний и фондов. Тогда и произойдет передел рынка, и Украина от этого только выиграет.
И из свежего
14 ноября 2017
Райффайзен Банк Аваль имеет достаточно капитала (по состоянию на 30 сентября 2017 года собственный капитал банка составил 10475 млн грн) и хорошие показатели ликвидности.
То есть, в 2007, до военной, до кризисной Украине, 4 капитала за банк это безумие. То в нынешней Украине, теперешние 2 капитала не далеко ушли от безумия.