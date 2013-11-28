30.11.2007, 12:45 | Источник: ЛIГАБiзнесIнформ



Каким Вы видите украинский инвестиционный рынок?



Это, прежде всего, рынок акций, капитализация которого на середину ноября достигла $108 млрд., рынок частных размещений, объем которых может превысить $700 млн. по результатам года, и рынок прямых иностранных инвестиций, которые, по нашим оценкам, превысят $7,5 млрд. в нынешнем году. Все вышеперечисленные показатели демонстрируют существенный рост по сравнению с предыдущим годом, что подтверждается ростом инвестиций в основной капитал на уровне 28,5% за 9 месяцев 2007 года. Поскольку собственные средства пока что доминируют в источниках инвестиционного финансирования (около 60%), роль инвестиционных посредников будет оставаться ключевой при поиске относительно дешевого финансирования.





А что касается перспективы наполнения рынка ценными бумагами?



Тенденции этого года уже продемонстрировали, что перспективы нашего рынка очень хорошие. И я думаю, что уже в ближайшее время произойдет то, что давно должно произойти: сектора, пресыщенные деньгами, будут давать минимальный рост, а те, которые имеют достаточно большой потенциал для роста, будут развиваться. Тенденции мировой экономики подтверждают, что у этих компаний достаточно оборотных средств для финансирования. По моему мнению, выход на международные рынки - неизбежная перспектива.



Рынок наш начинался со спекуляций. Они есть и сегодня, но спред очень маленький. И зарабатывать большие деньги можно только на больших портфелях. Сегодня все начинают заниматься private equity, capital markets, и я думаю, что в ближайшие три года начнут активно развиваться компании по управлению активами (КУА). Это будет хороший альтернативный инструмент для вложения денег вне банков - уже этот год показывает, что люди начинают верить в этот рынок. Пока экономика будет нуждаться в большом привлечении средств и ресурсов, инвестиционные компании будут чувствовать себя уверенно.





Бытует мнение, что из-за незначительного присутствия акций на фондовом рынке многие компании, например, банковского сектора, оценены завышено. Это так?



Я согласна с этим мнением. Покупать банки за 4-5 капиталов в нашей стране (по сравнению со средним значением по развивающимся рынкам на уровне 2,5) - это безумие. Я не могу представить, с какой рентабельностью должен работать банк, чтобы отработать эти деньги. Что действительно необходимо - это то, чтобы на украинский инвестиционный рынок, наконец, зашли крупные западные игроки. Думаю, что тогда будет здоровая конкуренция, ведь 750 существующих торговцев - для нашего рынка много. Думаю, что через два-три года начнется активная покупка инвестиционных компаний и фондов. Тогда и произойдет передел рынка, и Украина от этого только выиграет.