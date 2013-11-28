St/2 написав:Зачем их платить? Сначала сквизнуть, а потом делить прибыль. С нового года Аваль не выполняет требования по листингу, поту сделки на бирже не будут рыночными. Цену определить оценщик на основе недавней практики покупок банков. Выставят ценник в 6 коп, акции спишут, а деньги минор может забирать или судится, это уже его дело...
Пока аваль не уйдёт в сквиз аут его Акции всегда будут торговаться на бирже, и при выкупе всегда будет иметь значение биржевой курс !!!! Могу дать в репо до 10млн и Шорти раз ты считаешь что будет по 0.06 ))))))))
St/2 написав:Зачем их платить? Сначала сквизнуть, а потом делить прибыль. С нового года Аваль не выполняет требования по листингу, поту сделки на бирже не будут рыночными. Цену определить оценщик на основе недавней практики покупок банков. Выставят ценник в 6 коп, акции спишут, а деньги минор может забирать или судится, это уже его дело...
Пока аваль не уйдёт в сквиз аут его Акции всегда будут торговаться на бирже, и при выкупе всегда будет иметь значение биржевой курс !!!! Могу дать в репо до 10млн и Шорти раз ты считаешь что будет по 0.06 ))))))))
Я считаю что биток будет стоить 0, но это не значит, что надо бежать и шортить.
Если Аваль будет только дорожать, почему у тебя две почки))) или уже меньше)))))
Эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг активов среди фондовых индексов, в котором украинский UX показал наибольший рост в 2017 году (+80%). Об этом сообщает издание Bloomberg.
По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).
Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.
Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.
Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.
Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.
В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.
Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060.
На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.
В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.
То есть в 2014 купить валю около 10 коп при курсе 8-12 было ужас-ужас, а вот сейчас по 30 коп при курсе 28 в самый раз.
Сейчас риски для инвестора Аваля, как и остальных фишек, во многом другие, чем в 2014. Но я бы не сказал что меньше.
Главные 1. Девал. Дело даже не в структуре платёжного баланса и потере интереса со стороны иностранцев. А в проблемных активах банковской системы. Более 70% в гос банках. 2. Сквиз у ком компаний и приватизация у гос (с последующим сквиз)
То есть спектр вопросов в инвестировании сводится к: по какой цене мажер будет делать выкуп. И зайдут ли деньги до девала.
Очень похоже на крипту. Какой щеткоин купить и когда этот лохотрон навернется