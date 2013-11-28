RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1719172017211722

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:18

  St/2 написав:Зачем их платить?
Сначала сквизнуть, а потом делить прибыль.
С нового года Аваль не выполняет требования по листингу, поту сделки на бирже не будут рыночными. Цену определить оценщик на основе недавней практики покупок банков. Выставят ценник в 6 коп, акции спишут, а деньги минор может забирать или судится, это уже его дело...

Пока аваль не уйдёт в сквиз аут его Акции всегда будут торговаться на бирже, и при выкупе всегда будет иметь значение биржевой курс !!!!
Могу дать в репо до 10млн и Шорти раз ты считаешь что будет по 0.06 ))))))))
reestr
 
Повідомлень: 861
З нами з: 10.08.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:24

а что не так с дтэк?
средняя по dnen как раз около 500.
средняя по zaen около 100.
им вообще спасибо сказать нужно, что столько лет поддерживали рынок дивами и бай-бэками.

вот и по авалю средняя будет 25 минимум. да еще и дат с биржевой ценой в 10 раз больше.
не, зря ты так за миноров переживаешь :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12039
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
4
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:33

  reestr написав:
  St/2 написав:Зачем их платить?
Сначала сквизнуть, а потом делить прибыль.
С нового года Аваль не выполняет требования по листингу, поту сделки на бирже не будут рыночными. Цену определить оценщик на основе недавней практики покупок банков. Выставят ценник в 6 коп, акции спишут, а деньги минор может забирать или судится, это уже его дело...

Пока аваль не уйдёт в сквиз аут его Акции всегда будут торговаться на бирже, и при выкупе всегда будет иметь значение биржевой курс !!!!
Могу дать в репо до 10млн и Шорти раз ты считаешь что будет по 0.06 ))))))))

Я считаю что биток будет стоить 0, но это не значит, что надо бежать и шортить.

Если Аваль будет только дорожать, почему у тебя две почки))) или уже меньше)))))
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10006
З нами з: 02.09.08
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:20

Идеи для инвестирования ))
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -2-337491/


Эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг активов среди фондовых индексов, в котором украинский UX показал наибольший рост в 2017 году (+80%). Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.

Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.

Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.

В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.

Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060.

На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.

В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26288
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:00

  St/2 написав:То есть, в 2007, до военной, до кризисной Украине, 4 капитала за банк это безумие. То в нынешней Украине, теперешние 2 капитала не далеко ушли от безумия.


И тем неменее Аваль - вторая по ЧП дочка РБИ. А лепить в одну доску РБИ и ДТЕК - это несерьёзно.

Эх Виталий... Если б такая позиция была озвучена в 2014-2015 году - то может и прислушался бы... А так - сорри.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 13.07.16
Подякував: 131 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:46

То есть в 2014 купить валю около 10 коп при курсе 8-12 было ужас-ужас, а вот сейчас по 30 коп при курсе 28 в самый раз.

Сейчас риски для инвестора Аваля, как и остальных фишек, во многом другие, чем в 2014. Но я бы не сказал что меньше.

Главные
1. Девал. Дело даже не в структуре платёжного баланса и потере интереса со стороны иностранцев. А в проблемных активах банковской системы. Более 70% в гос банках.
2. Сквиз у ком компаний и приватизация у гос (с последующим сквиз)


То есть спектр вопросов в инвестировании сводится к: по какой цене мажер будет делать выкуп. И зайдут ли деньги до девала.

Очень похоже на крипту. Какой щеткоин купить и когда этот лохотрон навернется
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10006
З нами з: 02.09.08
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1719172017211722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
165 67058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 вер, 2017 15:04
St/2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (11986)
30.12.2017 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron