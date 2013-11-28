Додано: Нед 31 гру, 2017 00:40

user412

По сравнению с дном 2009го конечно перегрет, по сравнению с 2007, я бы не сказал что есть такой сильный перекос в левередже.



Если посмотреть по циклам, бонды - акции - сырье.

То в 2007-2008 ставку снижали и бонды перли. Потом в 2010/13 придумали QE. В уверенный рост пошли уже и акции.

С 2014 пошло ужесточение, и бонды уже не перформят, а вот акции растут.

В 2016 активно включился "риск он" уже по периферии, росла и раша и бразил и Китай.

В 2017 деньги сували в такие места, что и назвать страшно. Нефть, криптовалюты, УБа...



С точки зрения системного риска (2000 Дотком + Хэдж фонды, 2008 Ипотека) в штатах все нормально. В этом году SPY сделал +20%. Против средних +10% многовато. Вероятно впереди несколько лет ниже среднего. 2-3-5% годовых. Ну коррекции само собой будут, но не -50%.



Но дело ведь не в этом. В США есть SPY который содержит самые модные сектора и почти самые лучшие компании в мире, что бы сбалансированно брать риск, он наверное самое то для рядового инвестора. И к нему есть пара, TLT который в спокойные времена приносит пару процентов, а в кризис и +25% дать может.



Такого портфеля в развивающихся странах нет.



Ну выросла УБ, ну верим в нее, потому не выходим полностью. Но все же, куда слить часть прибыли, что бы соломки на будущий кризис подстелить?

В кешевой бакс? В ячейке отрицательная доходность, на депозите в авале ставка 0,1% и шансы нарваться в кризис на лимит в 1000 дол в сутки. А в банке со ставкой по выше можно и с ФГВ познакомится.

Про ОВГЗ хоть в грн, хоть в валюте, совсем смешно, их в кризис знатно укатывают.

То есть нет приличного инструмента для хеджа "риск он" части портфеля.



Но это все слишком академично, практика проще. Регулятор и бизнес борятся с минорами. Законом о сквизе думаю таки поборят, не взирая будет ли в SPY коррекция или нет.



Интересно, бывает ли биржа акций, без индекса и акций в листинге? Вот и посмотрим в следующем году.



С наступающим...