St/2 написав:Зачем их платить? Сначала сквизнуть, а потом делить прибыль. С нового года Аваль не выполняет требования по листингу, поту сделки на бирже не будут рыночными. Цену определить оценщик на основе недавней практики покупок банков. Выставят ценник в 6 коп, акции спишут, а деньги минор может забирать или судится, это уже его дело...
Пока аваль не уйдёт в сквиз аут его Акции всегда будут торговаться на бирже, и при выкупе всегда будет иметь значение биржевой курс !!!! Могу дать в репо до 10млн и Шорти раз ты считаешь что будет по 0.06 ))))))))
St/2 написав:Зачем их платить? Сначала сквизнуть, а потом делить прибыль. С нового года Аваль не выполняет требования по листингу, поту сделки на бирже не будут рыночными. Цену определить оценщик на основе недавней практики покупок банков. Выставят ценник в 6 коп, акции спишут, а деньги минор может забирать или судится, это уже его дело...
Пока аваль не уйдёт в сквиз аут его Акции всегда будут торговаться на бирже, и при выкупе всегда будет иметь значение биржевой курс !!!! Могу дать в репо до 10млн и Шорти раз ты считаешь что будет по 0.06 ))))))))
Я считаю что биток будет стоить 0, но это не значит, что надо бежать и шортить.
Если Аваль будет только дорожать, почему у тебя две почки))) или уже меньше)))))
Эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг активов среди фондовых индексов, в котором украинский UX показал наибольший рост в 2017 году (+80%). Об этом сообщает издание Bloomberg.
По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).
Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.
Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.
Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.
Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.
В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.
Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060.
На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.
В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.
То есть в 2014 купить валю около 10 коп при курсе 8-12 было ужас-ужас, а вот сейчас по 30 коп при курсе 28 в самый раз.
Сейчас риски для инвестора Аваля, как и остальных фишек, во многом другие, чем в 2014. Но я бы не сказал что меньше.
Главные 1. Девал. Дело даже не в структуре платёжного баланса и потере интереса со стороны иностранцев. А в проблемных активах банковской системы. Более 70% в гос банках. 2. Сквиз у ком компаний и приватизация у гос (с последующим сквиз)
То есть спектр вопросов в инвестировании сводится к: по какой цене мажер будет делать выкуп. И зайдут ли деньги до девала.
Очень похоже на крипту. Какой щеткоин купить и когда этот лохотрон навернется
St/2 щиткоины совсем уж близко подошли к игре в музыкальные стулья, а у нас еще тока чуть порос рынок именно в авале весьма вероятно распределение дивиков, вероятность на нем еще заработать в 2018 тоже велика в итоге все рынки пузырятся и схлопываются
вот скажи, как считаешь, разве sp500 сейчас совсем даже чуток не перегрет? будет расти вечно?
user412 По сравнению с дном 2009го конечно перегрет, по сравнению с 2007, я бы не сказал что есть такой сильный перекос в левередже.
Если посмотреть по циклам, бонды - акции - сырье. То в 2007-2008 ставку снижали и бонды перли. Потом в 2010/13 придумали QE. В уверенный рост пошли уже и акции. С 2014 пошло ужесточение, и бонды уже не перформят, а вот акции растут. В 2016 активно включился "риск он" уже по периферии, росла и раша и бразил и Китай. В 2017 деньги сували в такие места, что и назвать страшно. Нефть, криптовалюты, УБа...
С точки зрения системного риска (2000 Дотком + Хэдж фонды, 2008 Ипотека) в штатах все нормально. В этом году SPY сделал +20%. Против средних +10% многовато. Вероятно впереди несколько лет ниже среднего. 2-3-5% годовых. Ну коррекции само собой будут, но не -50%.
Но дело ведь не в этом. В США есть SPY который содержит самые модные сектора и почти самые лучшие компании в мире, что бы сбалансированно брать риск, он наверное самое то для рядового инвестора. И к нему есть пара, TLT который в спокойные времена приносит пару процентов, а в кризис и +25% дать может.
Такого портфеля в развивающихся странах нет.
Ну выросла УБ, ну верим в нее, потому не выходим полностью. Но все же, куда слить часть прибыли, что бы соломки на будущий кризис подстелить? В кешевой бакс? В ячейке отрицательная доходность, на депозите в авале ставка 0,1% и шансы нарваться в кризис на лимит в 1000 дол в сутки. А в банке со ставкой по выше можно и с ФГВ познакомится. Про ОВГЗ хоть в грн, хоть в валюте, совсем смешно, их в кризис знатно укатывают. То есть нет приличного инструмента для хеджа "риск он" части портфеля.
Но это все слишком академично, практика проще. Регулятор и бизнес борятся с минорами. Законом о сквизе думаю таки поборят, не взирая будет ли в SPY коррекция или нет.
Интересно, бывает ли биржа акций, без индекса и акций в листинге? Вот и посмотрим в следующем году.