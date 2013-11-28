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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 січ, 2018 18:35
Re: Идеи: портфель
ничо, Половинкин протрезвеет и всех отПиРАсТит и отшортопистит
Так будет не всегда ©
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:54
Re: Идеи: портфель
Привет акционерам внелистинговых ПрАТов.
Сквизанем в Новом году.
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:58
Re: Идеи: портфель
Аллоха !
Да, сквизанём всех к ипиням . Хочу в этом году !!!
Так будет не всегда ©
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:03
забрал письмо.
выплаты начнут с 8 марта.
без удержания НДФЛ и ВС, кстати.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:16
а на какую нормативку ссылаются ? а то нет стабильности в вопросе
скажу даже больше. вообще нет никуя .ибо даже в рамках одного холдинга выкупы идут вообще по-разному. у меня по одному выкупу даже налоговая никуя не видит .
как пройду аудит отпишу , чем закончилось
Так будет не всегда ©
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:27
ChuLock
пока, базово, ни на какую не ссылаются.
мол, ПУМБ при такой выплате не будет налоговым агентом.
а как на практике выйдет - посмотрим.
по крайней мере пока, в перечне доков нет ничего для подтверждения расходов и, соотв., для определения базы налогообложения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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