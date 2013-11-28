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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1720172117221723

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:35

Re: Идеи: портфель

ничо, Половинкин протрезвеет и всех отПиРАсТит и отшортопистит
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:54

Re: Идеи: портфель

Привет акционерам внелистинговых ПрАТов.
Сквизанем в Новом году.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:58

Re: Идеи: портфель

Аллоха !
Да, сквизанём всех к ипиням . Хочу в этом году !!!
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:03

  user412 написав:И да, немного дегтя..
как должен DNEN пойти по процедуре?

забрал письмо.
выплаты начнут с 8 марта.
без удержания НДФЛ и ВС, кстати.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:16

  Yuri_T написав:
без удержания НДФЛ и ВС, кстати.


а на какую нормативку ссылаются ? а то нет стабильности в вопросе

скажу даже больше. вообще нет никуя .ибо даже в рамках одного холдинга выкупы идут вообще по-разному. у меня по одному выкупу даже налоговая никуя не видит .
как пройду аудит отпишу , чем закончилось
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:27

ChuLock
пока, базово, ни на какую не ссылаются.
мол, ПУМБ при такой выплате не будет налоговым агентом.
а как на практике выйдет - посмотрим.
по крайней мере пока, в перечне доков нет ничего для подтверждения расходов и, соотв., для определения базы налогообложения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 1720172117221723
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