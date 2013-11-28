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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1720172117221723

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:35

Re: Идеи: портфель

ничо, Половинкин протрезвеет и всех отПиРАсТит и отшортопистит
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:54

Re: Идеи: портфель

Привет акционерам внелистинговых ПрАТов.
Сквизанем в Новом году.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:58

Re: Идеи: портфель

Аллоха !
Да, сквизанём всех к ипиням . Хочу в этом году !!!
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:03

  user412 написав:И да, немного дегтя..
как должен DNEN пойти по процедуре?

забрал письмо.
выплаты начнут с 8 марта.
без удержания НДФЛ и ВС, кстати.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:16

  Yuri_T написав:
без удержания НДФЛ и ВС, кстати.


а на какую нормативку ссылаются ? а то нет стабильности в вопросе

скажу даже больше. вообще нет никуя .ибо даже в рамках одного холдинга выкупы идут вообще по-разному. у меня по одному выкупу даже налоговая никуя не видит .
как пройду аудит отпишу , чем закончилось
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:27

ChuLock
пока, базово, ни на какую не ссылаются.
мол, ПУМБ при такой выплате не будет налоговым агентом.
а как на практике выйдет - посмотрим.
по крайней мере пока, в перечне доков нет ничего для подтверждения расходов и, соотв., для определения базы налогообложения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:21

Yuri_T
Нет расходов, значит доход = 100% прибыли.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:54

St/2
каждый видит то, что хочет увидеть.
ПУМБ не будет налоговым агентом при сквизе DNEN.
это не купля-продажа, не мена, не дарение, не наследование.
14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу;

38.2. Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

ключевые слова я выделил.
тем более, что мы платим не от дохода, а от инвестиционной прибыли. которая, в свою очередь, считается по методике фифо.
плюс, есть исключения по п.п. 165.1.2, 165.1.40, 165.1.52, то есть бумаги, полученные при приватизации. таких акционеров в условном DNEN при сквизе - процентов 95, если не больше.
плюс, в п.п.5) раздела 5 оферты ничего не сказано про удержание НДФЛ и ВС.
потому считаю, что ПУМБ не будет выполнять роль налогового агента.

а вот как произойдёт в реальности - увидим в марте.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:49

Yuri_T
То что банк не будет агентом это даже 200%

Самое кумедное будет то, что многие спящие акционеры узнают о выкупе осенью 2018, когда придет письмо с ДФС. Мол в 2017 у вас был доход, явитесь в налоговую и уточните декларацию.

Мне такое письмо неделю назад пришло, по 2016 году. Хотя кроме Универа и зарплаты в том году у меня доходов не было.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 10:08

  St/2 написав:Мне такое письмо неделю назад пришло, по 2016 году. Хотя кроме Универа и зарплаты в том году у меня доходов не было.

мне тоже такое письмо пришло. захотели увидеть оригиналы доков от брокера. не более. 2 минуты.
а если людям придёт письмо из налоговой в 2019г., то и оферта, недавно отправленная, дойдёт. так что узнают про сквиз наверняка
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 1720172117221723
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