|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 січ, 2018 18:35
Re: Идеи: портфель
ничо, Половинкин протрезвеет и всех отПиРАсТит и отшортопистит
Так будет не всегда ©
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:54
Re: Идеи: портфель
Привет акционерам внелистинговых ПрАТов.
Сквизанем в Новом году.
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:58
Re: Идеи: портфель
Аллоха !
Да, сквизанём всех к ипиням . Хочу в этом году !!!
Так будет не всегда ©
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:03
забрал письмо.
выплаты начнут с 8 марта.
без удержания НДФЛ и ВС, кстати.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:16
а на какую нормативку ссылаются ? а то нет стабильности в вопросе
скажу даже больше. вообще нет никуя .ибо даже в рамках одного холдинга выкупы идут вообще по-разному. у меня по одному выкупу даже налоговая никуя не видит .
как пройду аудит отпишу , чем закончилось
Так будет не всегда ©
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:27
ChuLock
пока, базово, ни на какую не ссылаются.
мол, ПУМБ при такой выплате не будет налоговым агентом.
а как на практике выйдет - посмотрим.
по крайней мере пока, в перечне доков нет ничего для подтверждения расходов и, соотв., для определения базы налогообложения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 02 січ, 2018 00:54
St/2
каждый видит то, что хочет увидеть.
ПУМБ не будет налоговым агентом при сквизе DNEN.
это не купля-продажа, не мена, не дарение, не наследование.
ключевые слова я выделил.
тем более, что мы платим не от дохода, а от инвестиционной прибыли. которая, в свою очередь, считается по методике фифо.
плюс, есть исключения по п.п. 165.1.2, 165.1.40, 165.1.52, то есть бумаги, полученные при приватизации. таких акционеров в условном DNEN при сквизе - процентов 95, если не больше.
плюс, в п.п.5) раздела 5 оферты ничего не сказано про удержание НДФЛ и ВС.
потому считаю, что ПУМБ не будет выполнять роль налогового агента.
а вот как произойдёт в реальности - увидим в марте.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 02 січ, 2018 09:49
Yuri_T
То что банк не будет агентом это даже 200%
Самое кумедное будет то, что многие спящие акционеры узнают о выкупе осенью 2018, когда придет письмо с ДФС. Мол в 2017 у вас был доход, явитесь в налоговую и уточните декларацию.
Мне такое письмо неделю назад пришло, по 2016 году. Хотя кроме Универа и зарплаты в том году у меня доходов не было.
Додано: Вів 02 січ, 2018 10:08
мне тоже такое письмо пришло. захотели увидеть оригиналы доков от брокера. не более. 2 минуты.
а если людям придёт письмо из налоговой в 2019г., то и оферта, недавно отправленная, дойдёт. так что узнают про сквиз наверняка
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
реклама
|