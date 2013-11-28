Додано: Вів 02 січ, 2018 22:12

zzzzzz написав: vladislavlvov



Вообще не показатель. Кто только начинает трудовой путь там, еще не зарабатол на жилье там. Даже когда заработает там, будет на НГ приезжать к пожилым родителям , но строить свою жизнь там.А лет через 5-10 сменит гражданство. Вообще не показатель. Кто только начинает трудовой путь там, еще не зарабатол на жилье там. Даже когда заработает там, будет на НГ приезжать к пожилым родителям , но строить свою жизнь там.А лет через 5-10 сменит гражданство.

Сразу видно жителя левобережной Украины, как Крым, с левой стороны))) За дешевым рублем хоть в Мордор.Я вот лижи люблю, выезжаю в Буковель. В Хилтоне конечно удобно, но мне больше нравится по частным мини отелям останавливаться, там где хозяева сами живут. Что бы колорит лучше ощущался.Так вот все что там настроено не из прибыли туристов, а как раз с иностранных заработков. Муж работает, а жене магазинчик, кафе, отель строят. Себе дома очень приличные выгоняют.А вот несколько человек с донбасса. В Москву уехал, зацепился зубами. Ему еще и посылки отправляют с провизией. Чуть денег накопил, 9 м2 на 101 км купил, прописался! Теперь можно всю семью перетягивать в цивилизацию из Окраины.Для Восточной Украины - Родина это СССР, он дома хоть в Макеевке, хоть в Барнауле.Для Западной Украины - Родина тот хутор на котором родился.Это мой личный опыт общения с людьми, выборка не репрезентативная, но мне кажется не далека от истины.