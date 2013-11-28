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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:50

vladislavlvov
Сразу встречный вопрос, а зачем этой огромной массе вообще сюда возвращаться и вкладывать свои кровные вместо того что-бы покупать там жилье ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:41

zzzzzz
В основной массе выезжающих с Зап. Украины сейчас это люди, которые едут на несколько лет решить текущие финансовые проблемы. Среди причин как раз невозможность заработать на квартиру и достойно обеспечить свою повседневную жизнь. Эта волна открыла дорогу для тех кого держит тут еще что то..
Те кто хотел уехать на П.М.Ж. сделали эта давно..и не этой волне.
Пришел к таким выводам сейчас, когда на новогодние праздники вернулось очень много назад..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:40

vladislavlvov

Вообще не показатель. Кто только начинает трудовой путь там, еще не зарабатол на жилье там. Даже когда заработает там, будет на НГ приезжать к пожилым родителям , но строить свою жизнь там.А лет через 5-10 сменит гражданство.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:29

zzzzzz
Нет! Все кто поехал сейчас имеют привязку, поэтому не ездили раньше. Как, правило работа идет вахтовым месяцем лето или 3-9 месяцев, месяц тут. Этих 70%. Ехал автобусом на выставку, люди делились своим.. В планах мало у кого жить в Польше..IT не показатель
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:12

  zzzzzz написав:vladislavlvov

Вообще не показатель. Кто только начинает трудовой путь там, еще не зарабатол на жилье там. Даже когда заработает там, будет на НГ приезжать к пожилым родителям , но строить свою жизнь там.А лет через 5-10 сменит гражданство.

Сразу видно жителя левобережной Украины, как Крым, с левой стороны))) За дешевым рублем хоть в Мордор.

Я вот лижи люблю, выезжаю в Буковель. В Хилтоне конечно удобно, но мне больше нравится по частным мини отелям останавливаться, там где хозяева сами живут. Что бы колорит лучше ощущался.
Так вот все что там настроено не из прибыли туристов, а как раз с иностранных заработков. Муж работает, а жене магазинчик, кафе, отель строят. Себе дома очень приличные выгоняют.
А вот несколько человек с донбасса. В Москву уехал, зацепился зубами. Ему еще и посылки отправляют с провизией. Чуть денег накопил, 9 м2 на 101 км купил, прописался! Теперь можно всю семью перетягивать в цивилизацию из Окраины.

Для Восточной Украины - Родина это СССР, он дома хоть в Макеевке, хоть в Барнауле.
Для Западной Украины - Родина тот хутор на котором родился.

Это мой личный опыт общения с людьми, выборка не репрезентативная, но мне кажется не далека от истины.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:34

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:vladislavlvov

Вообще не показатель. Кто только начинает трудовой путь там, еще не зарабатол на жилье там. Даже когда заработает там, будет на НГ приезжать к пожилым родителям , но строить свою жизнь там.А лет через 5-10 сменит гражданство.

Сразу видно жителя левобережной Украины, как Крым, с левой стороны))) За дешевым рублем хоть в Мордор.

Я вот лижи люблю, выезжаю в Буковель. В Хилтоне конечно удобно, но мне больше нравится по частным мини отелям останавливаться, там где хозяева сами живут. Что бы колорит лучше ощущался.
Так вот все что там настроено не из прибыли туристов, а как раз с иностранных заработков. Муж работает, а жене магазинчик, кафе, отель строят. Себе дома очень приличные выгоняют.
А вот несколько человек с донбасса. В Москву уехал, зацепился зубами. Ему еще и посылки отправляют с провизией. Чуть денег накопил, 9 м2 на 101 км купил, прописался! Теперь можно всю семью перетягивать в цивилизацию из Окраины.

Для Восточной Украины - Родина это СССР, он дома хоть в Макеевке, хоть в Барнауле.
Для Западной Украины - Родина тот хутор на котором родился.

Это мой личный опыт общения с людьми, выборка не репрезентативная, но мне кажется не далека от истины.


Далека. Как уроженец/житель левобережья говорю.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:37

  lrs7719 написав:Далека. Как уроженец/житель левобережья говорю.

Ну если и Запад и Восток любит Украину и все заработанное тащит домой, я за Украину спокоен, Ура!

P.S. Вот только чего Украина живет так хреново? Не уж Путин с Трампом паркуют свои машины на газонах перед дет. садом...
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 01:48

  vladislavlvov написав:zzzzzz
Нет! Все кто поехал сейчас имеют привязку, поэтому не ездили раньше. Как, правило работа идет вахтовым месяцем лето или 3-9 месяцев, месяц тут. Этих 70%. Ехал автобусом на выставку, люди делились своим.. В планах мало у кого жить в Польше..IT не показатель


Это они так думают во время первой, второй , третьей вахты. А спустя год-два наблюдая за глубиной Ж... в которую погружается страна люди будут думать иначе. Кто-то раньше, кто-то позже.
Для взрослого поколения 40+ переезд сложнее.
Молодежь 30- у кого нет семьи это все будет делать легче.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:49

  St/2 написав:
  lrs7719 написав:Далека. Как уроженец/житель левобережья говорю.

Ну если и Запад и Восток любит Украину и все заработанное тащит домой, я за Украину спокоен, Ура!

P.S. Вот только чего Украина живет так хреново? Не уж Путин с Трампом паркуют свои машины на газонах перед дет. садом...


Можно в двух словах о хреновой жизни на Украине? Только без СМИ агитпрома в стиле "плюсов".
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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