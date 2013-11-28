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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:03
user412
Варианты?
Выплаты: 2 (газпром) + 3 (Янык) + 7 (долги) + 4 (дефицит торговли)= 16 ярдов
Поступления: 2-3 (перевыпуск) + 7 (Резеры) + Х (кредит МВФ + ЕС + США)= 10 ярдов.
Главное Х. Если он будет около нуля, то резервов просто не хватит на выплаты
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St/2
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:07
St/2
Беню с 5,4ярда не забудь
По транзиту может 2-3 ярда накинут , но это мизер. Он не спасет отца русской демократии ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:24
zzzzzz
Я только то, что факт.
Я думаю подпишут условия и получат транш прямо перед выборами или сразу после получат.
Но 18 год легче 19, там без солидных траншей совсем кранты будут.
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St/2
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:25
St/2 написав:user412
Варианты?
Выплаты: 2 (газпром) + 3 (Янык) + 7 (долги) + 4 (дефицит торговли)= 16 ярдов
Поступления: 2-3 (перевыпуск) + 7 (Резеры) + Х (кредит МВФ + ЕС + США)= 10 ярдов.
Главное Х. Если он будет около нуля, то резервов просто не хватит на выплаты
слишком много допущений в уравнении
из резервов можно черпнуть и больше
почему дефицит платежного баланса будет именно 4, а не 5 и не 1,5 ярда?
не факт, что смогут занять без кредитов всего 2, а не 5 или 7 пусть и под больший процент
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user412
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:26
домик экономики у нас шаткий, не спорю
вот многие ли об этом вспомнят летом, когда придет пора тарить валюту
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user412
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:39
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:43
user412 написав:
вот многие ли об этом вспомнят летом, когда придет пора тарить валюту
главное, чтобы мы не забыли.
а гривне-депозитчики ребята смелые, ради лишних 10% годовых будут готовы и до 33 посидеть...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:13
user412 написав:
слишком много допущений в уравнении
1. из резервов можно черпнуть и больше
2. почему дефицит платежного баланса будет именно 4, а не 5 и не 1,5 ярда?
3. не факт, что смогут занять без кредитов всего 2, а не 5 или 7 пусть и под больший процент
1. Деньги МВФ тратить нельзя, насколько я знаю.
2. Потому что он с каждым годом растет, а судя по состоянию внутреннего производителя, тенденцию изменит только курс 50-100. Я не раз на страницах этого форума показывал, почему бизнес ориентированных на внутренний рынок обречен. Главное, это ставка, беря кредит под 30% +, очень сложно конкурировать с соседями у которых ставка 2-3-4-5%. А вопрос ставки это не вопрос одного года. Развиваются, только те, кто работает на экспорт (и фондируется там же). Но и то трудности есть, квоты, сан нормы, да и в целом перепроизводство в мире.
3. ФРС подымает ставки, цена капитала и для нас расти будет. А 10В под 10% это 1В выплат в год. Там кроме дефолта варианта уже не будет.
Потому, Украина это не маленькая рыбаловецкая шхуна в шторм. Тут мастерство команды имеет значение. Именно выбором капитана заняты умы большинства граждан.
Украина это Титаник, идет третий час после встречи с Айсбергом. Финал неизбежен.
Потому по лодкам господа и активно работаем веслами. А то есть шансы по плавать на столе в ледяной воде.
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St/2
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:16
Yuri_T написав: user412 написав:
вот многие ли об этом вспомнят летом, когда придет пора тарить валюту
главное, чтобы мы не забыли.
а гривне-депозитчики ребята смелые, ради лишних 10% годовых будут готовы и до 33 посидеть...
Они не смелые, они заперты в машинном отделении, и до касания дна их никто не выпустит (требование НБУ доказать источник дохода при возврате депозита, в случае чего очереди в ДФС за справкой будут километровыми). Хотя сами выбрали самое теплое место на корабле.
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St/2
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