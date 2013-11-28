Додано: Сер 03 січ, 2018 22:13

user412 написав: слишком много допущений в уравнении

1. из резервов можно черпнуть и больше

2. почему дефицит платежного баланса будет именно 4, а не 5 и не 1,5 ярда?

3. не факт, что смогут занять без кредитов всего 2, а не 5 или 7 пусть и под больший процент слишком много допущений в уравнении1. из резервов можно черпнуть и больше2. почему дефицит платежного баланса будет именно 4, а не 5 и не 1,5 ярда?3. не факт, что смогут занять без кредитов всего 2, а не 5 или 7 пусть и под больший процент

1. Деньги МВФ тратить нельзя, насколько я знаю.2. Потому что он с каждым годом растет, а судя по состоянию внутреннего производителя, тенденцию изменит только курс 50-100. Я не раз на страницах этого форума показывал, почему бизнес ориентированных на внутренний рынок обречен. Главное, это ставка, беря кредит под 30% +, очень сложно конкурировать с соседями у которых ставка 2-3-4-5%. А вопрос ставки это не вопрос одного года. Развиваются, только те, кто работает на экспорт (и фондируется там же). Но и то трудности есть, квоты, сан нормы, да и в целом перепроизводство в мире.3. ФРС подымает ставки, цена капитала и для нас расти будет. А 10В под 10% это 1В выплат в год. Там кроме дефолта варианта уже не будет.Потому, Украина это не маленькая рыбаловецкая шхуна в шторм. Тут мастерство команды имеет значение. Именно выбором капитана заняты умы большинства граждан.Украина это Титаник, идет третий час после встречи с Айсбергом. Финал неизбежен.Потому по лодкам господа и активно работаем веслами. А то есть шансы по плавать на столе в ледяной воде.