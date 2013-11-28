Додано: Чет 04 січ, 2018 10:12

Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017)

УБ 1030-1352 +31,3%

СиП 2430-2713 +11,6%

Курс 26-28 +7,7%

основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы):

Аваль 0,2260-0,29 +28,3%

СЕЕН 10,55-12,58 +19,2%

моторка 2560-3677 +43,6%

З.Ы. через 6 мес очередная сверка...

З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."