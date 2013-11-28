zzzzzz написав:user412 Ага перезаймут , как же , от силы 1-2 ярд да и то под 10% не ниже . Где остальные деньги брать ?
В ЗВР чистых 6 ярдов, но их перед выборами тратить очень опасно
Откуда цифры 1-2 ярда под более 10% ??? Напомню... "Украина разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения." "Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к сделке, говорит, что около 400 инвесторов подали заявки на покупку еврооблигаций на 10 млрд долларов." https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/19/629226/ На внутреннем рынке под 5,4% брали ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Середньозважена дохідність за гривневими цінних паперів становила 14,8% річних, за валютними — 4,8%. далее.. https://minfin.com.ua/ua/2017/12/20/31517144/ 19 грудня Мінфін на аукціоні продав річні валютні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на $378,46 млн у 5% річних і дворічні такі облігації на $23,63 млн у колишній ставці 5,4% річних.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017) УБ 1030-1352 +31,3% СиП 2430-2713 +11,6% Курс 26-28 +7,7% основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы): Аваль 0,2260-0,29 +28,3% СЕЕН 10,55-12,58 +19,2% моторка 2560-3677 +43,6% З.Ы. через 6 мес очередная сверка... З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Середньозважена дохідність за гривневими цінних паперів становила 14,8% річних, за валютними — 4,8%. далее.. https://minfin.com.ua/ua/2017/12/20/31517144/ 19 грудня Мінфін на аукціоні продав річні валютні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на $378,46 млн у 5% річних і дворічні такі облігації на $23,63 млн у колишній ставці 5,4% річних.
Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017) УБ 1030-1352 +31,3% СиП 2430-2713 +11,6% Курс 26-28 +7,7% основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы): Аваль 0,2260-0,29 +28,3% СЕЕН 10,55-12,58 +19,2% моторка 2560-3677 +43,6% З.Ы. через 6 мес очередная сверка... З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...
Пересчитайте в евро (+14% к доллару за год). И результаты окажутся гораздо скромнее...
Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017) УБ 1030-1352 +31,3% СиП 2430-2713 +11,6% Курс 26-28 +7,7% основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы): Аваль 0,2260-0,29 +28,3% СЕЕН 10,55-12,58 +19,2% моторка 2560-3677 +43,6% З.Ы. через 6 мес очередная сверка... З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...
RBI на 03.07.2017 - 22.00 - 22.19 текущие - 32.22 евро Курс евро к баксу 1.13, текущий - 1.2020 Курс гривны к баксу - уже озвучили вроде.
Ну и главное БАВЛ сделал 20% за период 03.07.2017 до 04.08.2017 на полугодовой отчётности (именно там был белый лебедь). Остальные 5 месяцев идёт окучивание груш.
Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017) УБ 1030-1352 +31,3% СиП 2430-2713 +11,6% Курс 26-28 +7,7% основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы): Аваль 0,2260-0,29 +28,3% СЕЕН 10,55-12,58 +19,2% моторка 2560-3677 +43,6% З.Ы. через 6 мес очередная сверка... З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...
Пересчитайте в евро (+14% к доллару за год). И результаты окажутся гораздо скромнее...
Пересчитайте в биткоин и увидите, как украинский рынок катастрофически упал за этот год. Что это, если не полный дефолт?
Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017) УБ 1030-1352 +31,3% СиП 2430-2713 +11,6% Курс 26-28 +7,7% основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы): Аваль 0,2260-0,29 +28,3% СЕЕН 10,55-12,58 +19,2% моторка 2560-3677 +43,6% З.Ы. через 6 мес очередная сверка... З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...
Пересчитайте в евро (+14% к доллару за год). И результаты окажутся гораздо скромнее...
Пересчитайте в биткоин и увидите, как украинский рынок катастрофически упал за этот год. Что это, если не полный дефолт?
При чём тут биткоин? С 03.07.2017 есть возможность купить акции РБИ.