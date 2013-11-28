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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1726172717281729>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:36

  zzzzzz написав:user412
Ага перезаймут , как же , от силы 1-2 ярд да и то под 10% не ниже . Где остальные деньги брать ?

В ЗВР чистых 6 ярдов, но их перед выборами тратить очень опасно

Откуда цифры 1-2 ярда под более 10% ???
Напомню...
"Украина разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения."
"Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к сделке, говорит, что около 400 инвесторов подали заявки на покупку еврооблигаций на 10 млрд долларов."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/19/629226/
На внутреннем рынке под 5,4% брали ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:44

  Investor_33 написав:На внутреннем рынке под 5,4% брали ...


Кто и когда их брал/давал?
В 10% не сильно верю, хотя если припечёт - будет ралли по ставкам.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:06

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:На внутреннем рынке под 5,4% брали ...


Кто и когда их брал/давал?
В 10% не сильно верю, хотя если припечёт - будет ралли по ставкам.

https://minfin.com.ua/ua/2017/12/12/31409873/
За 11 місяців відомство розмістило ОВДП на 27,7 млрд грн і $1,4 млрд, пише finclub.

Середньозважена дохідність за гривневими цінних паперів становила 14,8% річних, за валютними — 4,8%.
далее..
https://minfin.com.ua/ua/2017/12/20/31517144/
19 грудня Мінфін на аукціоні продав річні валютні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на $378,46 млн у 5% річних і дворічні такі облігації на $23,63 млн у колишній ставці 5,4% річних.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:12

Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017)
УБ 1030-1352 +31,3%
СиП 2430-2713 +11,6%
Курс 26-28 +7,7%
основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы):
Аваль 0,2260-0,29 +28,3%
СЕЕН 10,55-12,58 +19,2%
моторка 2560-3677 +43,6%
З.Ы. через 6 мес очередная сверка...
З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:39

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:На внутреннем рынке под 5,4% брали ...


Кто и когда их брал/давал?
В 10% не сильно верю, хотя если припечёт - будет ралли по ставкам.

https://minfin.com.ua/ua/2017/12/12/31409873/
За 11 місяців відомство розмістило ОВДП на 27,7 млрд грн і $1,4 млрд, пише finclub.

Середньозважена дохідність за гривневими цінних паперів становила 14,8% річних, за валютними — 4,8%.
далее..
https://minfin.com.ua/ua/2017/12/20/31517144/
19 грудня Мінфін на аукціоні продав річні валютні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на $378,46 млн у 5% річних і дворічні такі облігації на $23,63 млн у колишній ставці 5,4% річних.


И правда -
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=ovdp

Ну что ж - тогда при росте обликовой до 17% будем наблюдать ажитации в гривневые ОВДП и соответсвенное укрепление курса :wink:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:40

Немного цифр

Статистика зовнішнього сектору от НБУ https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44446
Платежний баланс https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033406
2016 год +1346
Янвать-ноябрь 2017 +2565

Внешняя торговля
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033408
Янвать-ноябрь 2016 -6018
Янвать-ноябрь 2017 -7836
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:45

  Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017)
УБ 1030-1352 +31,3%
СиП 2430-2713 +11,6%
Курс 26-28 +7,7%
основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы):
Аваль 0,2260-0,29 +28,3%
СЕЕН 10,55-12,58 +19,2%
моторка 2560-3677 +43,6%
З.Ы. через 6 мес очередная сверка...
З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...

Пересчитайте в евро (+14% к доллару за год). И результаты окажутся гораздо скромнее...
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:08

  Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017)
УБ 1030-1352 +31,3%
СиП 2430-2713 +11,6%
Курс 26-28 +7,7%
основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы):
Аваль 0,2260-0,29 +28,3%
СЕЕН 10,55-12,58 +19,2%
моторка 2560-3677 +43,6%
З.Ы. через 6 мес очередная сверка...
З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...


RBI на 03.07.2017 - 22.00 - 22.19 текущие - 32.22 евро
Курс евро к баксу 1.13, текущий - 1.2020
Курс гривны к баксу - уже озвучили вроде.

Ну и главное БАВЛ сделал 20% за период 03.07.2017 до 04.08.2017 на полугодовой отчётности (именно там был белый лебедь). Остальные 5 месяцев идёт окучивание груш.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:13

  Мечтательный бычок написав:
  Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017)
УБ 1030-1352 +31,3%
СиП 2430-2713 +11,6%
Курс 26-28 +7,7%
основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы):
Аваль 0,2260-0,29 +28,3%
СЕЕН 10,55-12,58 +19,2%
моторка 2560-3677 +43,6%
З.Ы. через 6 мес очередная сверка...
З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...

Пересчитайте в евро (+14% к доллару за год). И результаты окажутся гораздо скромнее...

Пересчитайте в биткоин и увидите, как украинский рынок катастрофически упал за этот год. Что это, если не полный дефолт?
klokol
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:17

  klokol написав:
  Мечтательный бычок написав:
  Investor_33 написав:Подводя итоги первых 6 мес (от 03.07.2017)
УБ 1030-1352 +31,3%
СиП 2430-2713 +11,6%
Курс 26-28 +7,7%
основные акции (сквизонуто-отжатые и недоПрАТы):
Аваль 0,2260-0,29 +28,3%
СЕЕН 10,55-12,58 +19,2%
моторка 2560-3677 +43,6%
З.Ы. через 6 мес очередная сверка...
З.Ы.Ы. Ссылку о наибольшем росте в мире украинского рынка уже приводили...

Пересчитайте в евро (+14% к доллару за год). И результаты окажутся гораздо скромнее...

Пересчитайте в биткоин и увидите, как украинский рынок катастрофически упал за этот год. Что это, если не полный дефолт?


При чём тут биткоин?
С 03.07.2017 есть возможность купить акции РБИ.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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