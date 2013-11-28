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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 08:33
zzzzzz написав:
Юра мне самому даже стало интересно покопаться в этом вопрос, вот решил проанализировать остатки ОВДПОВДП в валюте на 03.01.2017 - 105,6 млрд.грн ( курс 27,19 НБУ ) -3,88 млрд . дол ..........на 29.12.2017 - 122,8 млрд.грн ( курс 28,06 НБУ ) -4,37 млрд.долКак видно из статистики Минфин за 2017 увеличил выпуск ОВГЗ в валюте на 0,5 млрд. долларов.3 млрд долларов рынок не проглотит.
Поберегите Вы себя, ну и нас конечно же. Через 3-6 мес всё станет более понятно...
З.Ы. Если всё видите в таком свете, то забирайте деньги с УБы и в бакс наличный, ну или к половинкину - в штаторынок...! А потом и нам про успехи доложите...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:58
Investor_33
Давайте договоримся, Вы мне не будете говорить что делать, а я Вам не буду говорить куда идти , ОК ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:19
zzzzzz написав:Investor_33
Давайте договоримся, Вы мне не будете говорить что делать, а я Вам не буду говорить куда идти , ОК ?
Да Вы, батенька, сегодня в ударе. Не черенками ли навеяно??
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:31
Investor_33
Ну что Вы , исключительно " ришучими реформами"
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:01
"Корейко вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" ©
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