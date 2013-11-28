Крюковский завод в 2017 году произвел и реализовал более 2 тысяч грузовых вагонов

В 2017 году Крюковский вагоностроительный завод произвел и реализовал более 2 тыс. грузовых вагонов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.



"Изготовлено и сдано "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов, что в 5,5 раза больше, чем в прошлом году. Заказчики получили более 2 тыс. грузовых вагонов, а это в 1,3 раза больше по сравнению с 2016 годом. Жаль, что среди них не было самого ожидаемого и самого крупного - от "Укрзализныци". Борьба за заказы на грузовые вагоны и дизель-поезда для нее продолжалась целый год и продолжается", - говорится в сообщении КВСЗ.



Кроме того, в 2017 году предприятие занималось ремонтом скоростных поездов, осваивало продукцию машиностроения широкого назначения, разрабатывало коммунальную технику, изготавливало запчасти, расширяло сотрудничество с метрополитенами.



По оперативным данным, сума реализации продукции Крюковского вагоностроительного завода за год составила 3,6 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.



Отметим, что в декабре 2017 года КВСЗ победил в тендере на поставку 250 люковых полувагонов для "Укрзализныци". Поставить их производитель обязан до конца июня 2018 года.