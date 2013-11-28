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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1730173117321733

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:59

St/2
у людей огромное количество задекларированных средств ЧП.
здесь вообще не вижу никаких проблем.
проблемы доверия сейчас на первом плане. лично для меня.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:28

За декабрь ЗВР уменьшились на 97 млн.дол , до 18,808 млрд
Дальше будет веселее)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:32

lrs7719
Як Ваші справи за листопад, грудень з прогнозами на Cindicator-і ?
Якщо не секрет зароблені гроші плануєте виводити чи в крипту вкладати ?
Serhij
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:38

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:За декабрь ЗВР уменьшились на 97 млн.дол , до 18,808 млрд
Дальше будет веселее)))


А ЄКР на -50 000 000 000 грн :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:47

Крюковский завод в 2017 году произвел и реализовал более 2 тысяч грузовых вагонов
В 2017 году Крюковский вагоностроительный завод произвел и реализовал более 2 тыс. грузовых вагонов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Изготовлено и сдано "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов, что в 5,5 раза больше, чем в прошлом году. Заказчики получили более 2 тыс. грузовых вагонов, а это в 1,3 раза больше по сравнению с 2016 годом. Жаль, что среди них не было самого ожидаемого и самого крупного - от "Укрзализныци". Борьба за заказы на грузовые вагоны и дизель-поезда для нее продолжалась целый год и продолжается", - говорится в сообщении КВСЗ.

Кроме того, в 2017 году предприятие занималось ремонтом скоростных поездов, осваивало продукцию машиностроения широкого назначения, разрабатывало коммунальную технику, изготавливало запчасти, расширяло сотрудничество с метрополитенами.

По оперативным данным, сума реализации продукции Крюковского вагоностроительного завода за год составила 3,6 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Отметим, что в декабре 2017 года КВСЗ победил в тендере на поставку 250 люковых полувагонов для "Укрзализныци". Поставить их производитель обязан до конца июня 2018 года.

http://cfts.org.ua/news/2018/01/06/bole ... goda_44861
Живите своим умом!
zzzzzz
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