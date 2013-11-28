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Идеи: портфель
Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?
Идеи: портфель
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5
98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:51
Ой, а что это с Центром
Живите своим умом!
zzzzzz
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Цитата
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:15
zzzzzz написав:
Ой, а что это с Центром
Центр и Мотор тупо загон )))
ПС. По Авалю есть инсайд о краже/сливе ВСЕЙ информации о всех счетах
Интересно они такие прозори это оприлюднят, или тихо замолчат
trendmaker
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