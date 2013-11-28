RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1736173717381739>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:35

Цікаво, чого це так центр виносять? На інсайді?
Taras Rudko
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:49

АСТАНАВИТЕСЬ-2!!! :mrgreen:
Dimar
 
Повідомлень: 779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 281 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:12

  Taras Rudko написав:Цікаво, чого це так центр виносять? На інсайді?

не устаю напоминать, что мы на задней площадке последнего вагона.
улыбаемся и машем.

зы. но если уже жмёт - становитесь на оффера. это уже не 11.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12099
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 3155 раз.
 
Профіль
4
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:13

  Dimar написав:АСТАНАВИТЕСЬ-2!!! :mrgreen:


Целевые на 2018:
Центр 50
Аваль 1.00
Нафта 1000
Мотор 25,000
ДОЕН 150
Стирол 250
USD 180
Биткоин 1,000,000
trendmaker
 
Повідомлень: 940
З нами з: 29.01.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:18

Yuri_T Та ні, не тисне, я в бабі Валі від 8-ми копійок сиджу... )))
Taras Rudko
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:20

  zzzzzz написав:Брент уже вплотную к 70 подошел.

Укрнафта стабильно 140 +/- :mrgreen:


А ну ще про щось згадайте, бо в моменті +9.45% ))))))))))))
Taras Rudko
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:28

  Taras Rudko написав:Yuri_T Та ні, не тисне, я в бабі Валі від 8-ми копійок сиджу... )))

УБа закаляет характер
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12099
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 3155 раз.
 
Профіль
4
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:36

Yuri_T Це той випадок коли вирішив зробити по науці, ("Путь черепах") - зайшов на перетині МА-20 і МА-200, час виходу ще не наступив :)
Taras Rudko
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:44

  Yuri_T написав:
УБа закаляет характер



это да - мозоли на опе со временем причиняют всё меньшее беспокойство )
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 05.07.08
Подякував: 859 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:46

Вот это сходил на обед :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26350
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2511 раз.
Подякували: 3525 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1736173717381739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 67449
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (7936)
11.01.2018 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.