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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:35
Цікаво, чого це так центр виносять? На інсайді?
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Taras Rudko
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:49
АСТАНАВИТЕСЬ-2!!!
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Dimar
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:12
Taras Rudko написав:
Цікаво, чого це так центр виносять? На інсайді?
не устаю напоминать, что мы на задней площадке последнего вагона.
улыбаемся и машем.
зы. но если уже жмёт - становитесь на оффера. это уже не 11.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:13
Dimar написав:
АСТАНАВИТЕСЬ-2!!!
Целевые на 2018:
Центр 50
Аваль 1.00
Нафта 1000
Мотор 25,000
ДОЕН 150
Стирол 250
USD 180
Биткоин 1,000,000
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:18
Yuri_T Та ні, не тисне, я в бабі Валі від 8-ми копійок сиджу... )))
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Taras Rudko
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:20
zzzzzz написав:
Брент уже вплотную к 70 подошел.
Укрнафта стабильно 140 +/-
А ну ще про щось згадайте, бо в моменті +9.45% ))))))))))))
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Taras Rudko
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:28
Taras Rudko написав:Yuri_T
Та ні, не тисне, я в бабі Валі від 8-ми копійок сиджу... )))
УБа закаляет характер
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:36
Yuri_T
Це той випадок коли вирішив зробити по науці, ("Путь черепах") - зайшов на перетині МА-20 і МА-200, час виходу ще не наступив
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Taras Rudko
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:44
Yuri_T написав:
УБа закаляет характер
это да - мозоли на опе со временем причиняют всё меньшее беспокойство )
Так будет не всегда ©
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:46
Вот это сходил на обед
Живите своим умом!
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zzzzzz
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