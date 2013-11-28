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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1737173817391740>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:20

Всех с Новым годом, комрады:) Начался он весьма обнадеживающе. Самое время сделать голосовалку по прогнозам на текущий год :)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:05

Andrew2 Дякую.І Вам УДАЧІ !!! :)
Остап
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:11

Re: Идеи: портфель

Я так понимаю основные инвесторы начнут подтягиватся, когда УБа будет в районе 100 баксов
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:36

  lrs7719 написав:Я так понимаю основные инвесторы начнут подтягиватся, когда УБа будет в районе 100 баксов


Даже у вкладчиков банков есть бизнес-план:
Например - вложиться, получить % выше роста курса итд, в случае форс-мажора вернуть деньги через Фонд, поэтому разбиваем вклады по 200тыс.

Пожалуйста обостнуйте бизнес-план инвестора в УБ на сегодняшних уровнях:

БАВЛ - ОК, купить по 30 коп, получить (может б быть) 6-7 коп двд (%),
риск потерять 50% в случае снижения прибыли в 2018 или в случае ПрАТ

ЦЕЕН - ОК купить по 15 грн, двд % нет
потенциала роста нет даже если будет приватизация
риск возврата на 10-11 в любой момент (1 февраля?),
риск потери 50%-80% даже в случае приватизации, или в случае ПрАТ

УНАФ - ОК купить по 150 грн - двд% нет
риск банкротства или риск потери большей части в случае ПрАТ

МСИЧ - ОК купить по 4000 - двд% меньше 1% годовых
риск возврата на 2000-2500 в любой момент (1 февраля?),
риск потери 80% в случае ПрАТ

Потенциалы роста ?
Разве что надеяться на то что то что сейчас происходит это шорт сквиз
И некий крупный игрок сидит в шортах ик его заставляют откупаться.
и на этом ЦЕЕН подняли в 1.5 раза а МСИЧ в 2 раза. А выше на ком?
Хотя вроде шорты брокера уже давно не дают.

В общем, картина пока не складывается ...
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:42

А если это необьяснимо, а risk/reward такой высокий и становится все выше с каждым днем, тоо .... разве что посмотреть на бег за стульями через 2-3 недели
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:46

  trendmaker написав:
В общем, картина пока не складывается ...


Инвестор голосует копейкой. Всё остальное - обоснуют аналитики. Со временем.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:52

  lrs7719 написав:
  trendmaker написав:
В общем, картина пока не складывается ...


Инвестор голосует копейкой. Всё остальное - обоснуют аналитики. Со временем.


Инвестор да, голосует копейкой.
Новых денег нет с осени или с лета?
Кто выдавливает кого сейчас, и связано ли это с воздержанием от продаж в январе?
И захотят ли рисковать держать до февраля с вероятностью потерять (пока виртуальные) +80% по Мотору и +40% по Центру - или попробуют продать сейчас хоть и заплатить налог но на прибыль пока есть.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:54

  trendmaker написав:И захотят ли рисковать держать до февраля с вероятностью потерять (пока виртуальные) +80% по Мотору и +40% по Центру...

а как вы посчитали потерю Центром 7 гривен от текущей стоимости?
и как оцениваете такую "вероятность"?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:48

  Yuri_T написав:
  trendmaker написав:И захотят ли рисковать держать до февраля с вероятностью потерять (пока виртуальные) +80% по Мотору и +40% по Центру...

а как вы посчитали потерю Центром 7 гривен от текущей стоимости?
и как оцениваете такую "вероятность"?


Имел в виду прибыль купившего Центр по 11 а сейчас он 15(+40%)
И по Мотору 2500-2800 до 4300 (+60+80%)
Возврат на 11 и 2800 считаю вполне вероятным и скоро.
Но даже там покупать и не подумаю. Ну нет реальной идеи, а тем более обстоятельного кейса под такие риски.
В прошлом году еще была, и то рисковая.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:58

  trendmaker написав:Возврат на 11 и 2800 считаю вполне вероятным и скоро.
Но даже там покупать и не подумаю. Ну нет реальной идеи, а тем более обстоятельного кейса под такие риски.
В прошлом году еще была, и то рисковая.

тоже позиция.
жаль, нет механизма дать вам в долг на месяц-другой пакет центра.
и заработать 10-15% вашего профита от шорта.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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