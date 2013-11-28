Додано: Чет 11 січ, 2018 20:36

lrs7719 написав: Я так понимаю основные инвесторы начнут подтягиватся, когда УБа будет в районе 100 баксов Я так понимаю основные инвесторы начнут подтягиватся, когда УБа будет в районе 100 баксов

Даже у вкладчиков банков есть бизнес-план:Например - вложиться, получить % выше роста курса итд, в случае форс-мажора вернуть деньги через Фонд, поэтому разбиваем вклады по 200тыс.Пожалуйста обостнуйте бизнес-план инвестора в УБ на сегодняшних уровнях:БАВЛ - ОК, купить по 30 коп, получить (может б быть) 6-7 коп двд (%),риск потерять 50% в случае снижения прибыли в 2018 или в случае ПрАТЦЕЕН - ОК купить по 15 грн, двд % нетпотенциала роста нет даже если будет приватизацияриск возврата на 10-11 в любой момент (1 февраля?),риск потери 50%-80% даже в случае приватизации, или в случае ПрАТУНАФ - ОК купить по 150 грн - двд% нетриск банкротства или риск потери большей части в случае ПрАТМСИЧ - ОК купить по 4000 - двд% меньше 1% годовыхриск возврата на 2000-2500 в любой момент (1 февраля?),риск потери 80% в случае ПрАТПотенциалы роста ?Разве что надеяться на то что то что сейчас происходит это шорт сквизИ некий крупный игрок сидит в шортах ик его заставляют откупаться.и на этом ЦЕЕН подняли в 1.5 раза а МСИЧ в 2 раза. А выше на ком?Хотя вроде шорты брокера уже давно не дают.В общем, картина пока не складывается ...