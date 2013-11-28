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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1737173817391740

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 98
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
10%
10
4. Мотор Сич
26%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
26
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:13

Re: Идеи: портфель

  trendmaker написав:Хотя вроде шорты брокера уже давно не дают.


Универ по Центру убрал шорт в связи с риском перехода в ПрАТ еще в сентябре, по УНАФ/Мотору/Авалю шорт доступен
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:53

  DmitryZP написав:
  trendmaker написав:Хотя вроде шорты брокера уже давно не дают.


Универ по Центру убрал шорт в связи с риском перехода в ПрАТ еще в сентябре, по УНАФ/Мотору/Авалю шорт доступен


Надо перехдить к ним.
А то "нeкоторые" уже 6-8 месяцев как все шорты позапрещали
trendmaker
 
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