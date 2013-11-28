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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:13
trendmaker написав:
Хотя вроде шорты брокера уже давно не дают.
Универ по Центру убрал шорт в связи с риском перехода в ПрАТ еще в сентябре, по УНАФ/Мотору/Авалю шорт доступен
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:53
DmitryZP написав: trendmaker написав:
Хотя вроде шорты брокера уже давно не дают.
Универ по Центру убрал шорт в связи с риском перехода в ПрАТ еще в сентябре, по УНАФ/Мотору/Авалю шорт доступен
Надо перехдить к ним.
А то "нeкоторые" уже 6-8 месяцев как все шорты позапрещали
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