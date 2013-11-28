|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:35
Yuri_T
Ответ найден , логисты из центра пошли в Аваль
2,1 млн с оферов сняли только что
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26359
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2515 раз.
- Подякували: 3526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:38
zzzzzz
возможно, это будет самое верное решение.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12115
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1631 раз.
- Подякували: 3158 раз.
-
- Профіль
-
4
1
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:39
Yuri_T написав: trendmaker написав: Yuri_T написав:Мечтательный бычок
вместо бида, человек ошибочно встал на оффер.
его и сняли.
Не похоже.
Кто-то постоянно заливает в биды по 15-14.7
Думаю те самые разгоняльщики сквизеры
да ладно.
я своими глазами видел поставленный оффер и его акцепт.
через минуту эти 2500 встали на бид. и сейчас там стоят по 14,7 и 14,701
В списке сделок все видно - льют в биды по 15-14.7,
а один раз залилили больше чем было бидов (по 14.751) и остатки остались оффером его и сняли
-
trendmaker
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 29.01.13
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:45
А що це за "виставка" в турбоатомі? Я щось не пригадаю стільки добра так близько на офері.
-
Філ
-
-
- Повідомлень: 1493
- З нами з: 17.08.10
- Подякував: 1011 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:48
Філ
Ждут прихода инвестора
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26359
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2515 раз.
- Подякували: 3526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:51
trendmaker написав:
В списке сделок все видно - льют в биды по 15-14.7,
а один раз залилили больше чем было бидов (по 14.751) и остатки остались оффером его и сняли
техник много и разных.
в данном случая склонен считать, что в суете просто ошиблись кнопками покупки и продажи.
в прошлой жизни УБы у меня такое бывало, особенно в дни экспираций.
чем эта неделя не растянувшаяся экспирация?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12115
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1631 раз.
- Подякували: 3158 раз.
-
- Профіль
-
4
1
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:01
zzzzzz
Инвестор приди! Приди в ТАТМ...плз.
-
gmm
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 20.06.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:02
gmm написав:
Инвестор приди! Приди в ТАТМ...плз.
тю..а надо?..))
и да..а потом как выйти то?
)))
-
FinTr
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 20.12.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:05
Интересно, когда рынок падал годами. Был Бобик тут с бешеными апсайдами теорией заговоров, котловых счетов и т.д.
Теперь второй год рынок растет - все с точностью до наоборот появились шортисты, опять манипуляторы, может даже теже
Коллеги рынок не реагирует на подобные интервенции, доказывать свое мнение мне кажется лучше в стаканах. И рынок может быть нелогичен и достаточно долго несправедлив к практически любой теории.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:28
Бывалый написав:
Коллеги рынок не реагирует на подобные интервенции, доказывать свое мнение мне кажется лучше в стаканах. И рынок может быть нелогичен и достаточно долго несправедлив к практически любой теории.
Крипта тому очередное свидетельство. Биржи уже не выдерживают наплыва клиентов, народ аки шальной. Че там про аваль говорить с ярдами прибыли)
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 882
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|67463
|
реклама
|