RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1741174217431744>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 99
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
26
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:35

Yuri_T

Ответ найден , логисты из центра пошли в Аваль :mrgreen:

2,1 млн с оферов сняли только что
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26359
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2515 раз.
Подякували: 3526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:38

zzzzzz
возможно, это будет самое верное решение.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12115
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 3158 раз.
 
Профіль
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:39

  Yuri_T написав:
  trendmaker написав:
  Yuri_T написав:Мечтательный бычок
вместо бида, человек ошибочно встал на оффер.
его и сняли.


Не похоже.
Кто-то постоянно заливает в биды по 15-14.7
Думаю те самые разгоняльщики сквизеры

да ладно.
я своими глазами видел поставленный оффер и его акцепт.
через минуту эти 2500 встали на бид. и сейчас там стоят по 14,7 и 14,701


В списке сделок все видно - льют в биды по 15-14.7,
а один раз залилили больше чем было бидов (по 14.751) и остатки остались оффером его и сняли
trendmaker
 
Повідомлень: 950
З нами з: 29.01.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:45

А що це за "виставка" в турбоатомі? Я щось не пригадаю стільки добра так близько на офері.
Філ
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:48

Філ
Ждут прихода инвестора :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26359
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2515 раз.
Подякували: 3526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:51

  trendmaker написав:В списке сделок все видно - льют в биды по 15-14.7,
а один раз залилили больше чем было бидов (по 14.751) и остатки остались оффером его и сняли

техник много и разных.
в данном случая склонен считать, что в суете просто ошиблись кнопками покупки и продажи.
в прошлой жизни УБы у меня такое бывало, особенно в дни экспираций.
чем эта неделя не растянувшаяся экспирация? :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12115
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 3158 раз.
 
Профіль
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:01

zzzzzz

Инвестор приди! Приди в ТАТМ...плз.
gmm
 
Повідомлень: 134
З нами з: 20.06.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:02

Re: Идеи: портфель

  gmm написав:Инвестор приди! Приди в ТАТМ...плз.


тю..а надо?..))
и да..а потом как выйти то?
)))
FinTr
 
Повідомлень: 61
З нами з: 20.12.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:05

Интересно, когда рынок падал годами. Был Бобик тут с бешеными апсайдами теорией заговоров, котловых счетов и т.д.

Теперь второй год рынок растет - все с точностью до наоборот появились шортисты, опять манипуляторы, может даже теже :P

Коллеги рынок не реагирует на подобные интервенции, доказывать свое мнение мне кажется лучше в стаканах. И рынок может быть нелогичен и достаточно долго несправедлив к практически любой теории.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 10.09.11
Подякував: 313 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:28

  Бывалый написав:Коллеги рынок не реагирует на подобные интервенции, доказывать свое мнение мне кажется лучше в стаканах. И рынок может быть нелогичен и достаточно долго несправедлив к практически любой теории.

Крипта тому очередное свидетельство. Биржи уже не выдерживают наплыва клиентов, народ аки шальной. Че там про аваль говорить с ярдами прибыли)
Andrew2
 
Повідомлень: 882
З нами з: 30.06.15
Подякував: 215 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1741174217431744>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 67463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20734)
12.01.2018 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.