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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1741174217431744

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 99
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
26
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:29

  zzzzzz написав:Yuri_T

Ответ найден , логисты из центра пошли в Аваль :mrgreen:

2,1 млн с оферов сняли только что


Почему такой вывод? 8)
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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