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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:29
zzzzzz написав:Yuri_T
Ответ найден , логисты из центра пошли в Аваль
2,1 млн с оферов сняли только что
Почему такой вывод?
В борьбе обретёшь ты право своё.
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