Investor_33 написав:Что то типа этого..
Ну, или это...
И где Юрий сказал: " "зачем он тебе нужен"?
Кстати, Вы - в очередной раз приписываете собеседнику свои мысли. Зачем?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2018 11:58
И где Юрий сказал: " "зачем он тебе нужен"?
Кстати, Вы - в очередной раз приписываете собеседнику свои мысли. Зачем?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:05
lrs7719
Да, просто делились мыслями, сори...!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:10
Investor_33
Я тоже виноват в том что вы продали Центр ? ))
Я кстати продавал центр вроде в августе или сентябре , но продал все полностью , но потом опять начал откупать когда увидел что не хочет падать бумага
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:13
Форумчан, как и бумаг, осталось очень мало. Людей с опытом, подобным Юрию, и которые регулярно пишут, комментируют - вообще единицы. Делимся наблюдениями и обмениваемся мнениями, но зачем пристёгиваться к словам? Будущего никто не знает, каждый выбирает и действует согласно выбранной концепции. У кого то она рискованная, у кого - консервативная. Но цель то одна - заработать.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:47
тот разговор начался вот с чего. и касался лишь варианта перехода из аваля в центр. не более.
зы. как оказалось, мысли у вас были абсолютно правильные и чуйка сработала, как нужно. так что лично вам вообще ничьи советы не нужны.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:35
Вот уже и крюковка подтянулась .
ТАТМ что-то тупит , но может стрельнет еще.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:50
Узнавал сегодня как Ощад банк делает операции с ОВГЗ , весьма интересно, но есть и определенный геморой.
Из плюсов
- можно поучаствовать в первичном размещении ( покупает банк , потом банк продает вам , вы заключаете письменный договор купли-продажи )
- ОВГЗ храните на счете в Ощаде , счет открывается после покупки ОВГЗ
-Заход бесплатно
-комиссия при покупке 10 центов за 1 валютную ОВГЗ ( номинал 1000 дол ) т.е. 0,01% ( у брокера 0,05%)
- стоимость хранения 1 цент в год за 1 ОВГЗ
- выходить можно бесплатно через депозит на 1 месяц
Из недостатков
-операций на вторичном рынке не делаю, сидеть надо до погашения
- Очень придирчивый финмониторинг и внутренняя безопасность.Требуют подтверждения доходов.Выписки из банков о снятии денег со счетов НЕ ПРОКАТЫВАЮТ .Нужно что-то более весомое.Как варианты мне были озвучены следующие варианты
1.Договор купли-продажи недвижимости.
2.Справка о доходах ( зарплата, пенсии )
3.Выписки из других банков о процентных выплатах , можно за последние несколько лет.
Я общался в вип отделении с менеджером , по рассказам менеджера в основном клиенты покупают валютные ОВГЗ .С желающими по гривне не сталкивались.Банк работает только по первичным размещения , на вторичке не торгует.
Если смотреть на вторичный рынок валютных ОВГЗ то спреды очень большие и доходность маленькая, депозит окажется более выигрышным.
Самое прикольно что менеджер рассказал что 80% клиентов когда узнают условия финмониторинга отказываются от идеи покупки ОВГЗ , но из банка не уходят а продолжают хранить деньги на депозитах.
Это виповское отделение работает только с жирными випами, вход от 2,5 млн.грн. или покупай карту Платина за 10 тыс.грн. С мелочевкой они не работают.
Этого отделения нет в списке на сайте банка, и телефон вам никто не даст , я по своим каналам узнал)
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:16
эх Ъ ( не губи, куда тогда податься простому крестьянину ?
Так будет не всегда ©
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:34
Если смотреть по валюте , то это очень интересно.
К примеру последнее размещение было
19.12
Ставки 5% на пол года
Двуххлетки - 5,4%
5,4% по ОВГЗ это = 6,7% по депозиту , а депозитов уже нет с такими ставками
( это без расходов по комиссиям)
Про ставки в Ощаде и Привате ( 3,5% вообще без печали уже не скажешь )
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:01
zzzzzz
По чем CDS на Ощадбанк как хранитель и Минфин как должник?
Или дефолтов у Украины не было и "всем все платят"?
P.S. 5-Year US Treasury 2.347%; CDS 5-Year US 0.12%
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