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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1742174317441745

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 99
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
26
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 11:58

  Investor_33 написав:Что то типа этого..
  Yuri_T написав:не могут эти две бумаги быть равноценными.даже субъективный взгляд на "перспективы роста" центра не объясняет, для чего нужно сбрасывать самую сильную бумагу в пользу эмитента, смотрящие за которым каждый год нагло и безнаказанно нахлобучивают всех, включая мажора.

Ну, или это...
  Yuri_T написав:
  Investor_33 написав:Yuri_T
Давайте ради интереса посмотрим на результаты к примеру на 1 февраля и 1 марта.
На сейчас центр 11,93 бакс на МБ 27,37-27,40

ок. мое мнение на 1 марта: CEEN в диапазоне 11,4-12,0; бакс на МБ в диапазоне 27,2-27,4


И где Юрий сказал: " "зачем он тебе нужен"?

Кстати, Вы - в очередной раз приписываете собеседнику свои мысли. Зачем?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:05

lrs7719
Да, просто делились мыслями, сори...!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:10

Investor_33

Я тоже виноват в том что вы продали Центр ? ))

Я кстати продавал центр вроде в августе или сентябре , но продал все полностью , но потом опять начал откупать когда увидел что не хочет падать бумага
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:13

  Investor_33 написав:lrs7719
Да, просто делились мыслями, сори...!


Форумчан, как и бумаг, осталось очень мало. Людей с опытом, подобным Юрию, и которые регулярно пишут, комментируют - вообще единицы. Делимся наблюдениями и обмениваемся мнениями, но зачем пристёгиваться к словам? Будущего никто не знает, каждый выбирает и действует согласно выбранной концепции. У кого то она рискованная, у кого - консервативная. Но цель то одна - заработать.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:47

  Investor_33 написав:lrs7719
Да, просто делились мыслями, сори...!

тот разговор начался вот с чего. и касался лишь варианта перехода из аваля в центр. не более.
  Investor_33 написав:Хочу из 70 аваль/30 цеен сделать 50/50 ...


зы. как оказалось, мысли у вас были абсолютно правильные и чуйка сработала, как нужно. так что лично вам вообще ничьи советы не нужны.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:35

Вот уже и крюковка подтянулась .

ТАТМ что-то тупит , но может стрельнет еще.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:50

Узнавал сегодня как Ощад банк делает операции с ОВГЗ , весьма интересно, но есть и определенный геморой.

Из плюсов
- можно поучаствовать в первичном размещении ( покупает банк , потом банк продает вам , вы заключаете письменный договор купли-продажи )
- ОВГЗ храните на счете в Ощаде , счет открывается после покупки ОВГЗ
-Заход бесплатно
-комиссия при покупке 10 центов за 1 валютную ОВГЗ ( номинал 1000 дол ) т.е. 0,01% ( у брокера 0,05%)
- стоимость хранения 1 цент в год за 1 ОВГЗ
- выходить можно бесплатно через депозит на 1 месяц

Из недостатков
-операций на вторичном рынке не делаю, сидеть надо до погашения
- Очень придирчивый финмониторинг и внутренняя безопасность.Требуют подтверждения доходов.Выписки из банков о снятии денег со счетов НЕ ПРОКАТЫВАЮТ .Нужно что-то более весомое.Как варианты мне были озвучены следующие варианты
1.Договор купли-продажи недвижимости.
2.Справка о доходах ( зарплата, пенсии )
3.Выписки из других банков о процентных выплатах , можно за последние несколько лет.


Я общался в вип отделении с менеджером , по рассказам менеджера в основном клиенты покупают валютные ОВГЗ .С желающими по гривне не сталкивались.Банк работает только по первичным размещения , на вторичке не торгует.

Если смотреть на вторичный рынок валютных ОВГЗ то спреды очень большие и доходность маленькая, депозит окажется более выигрышным.

Самое прикольно что менеджер рассказал что 80% клиентов когда узнают условия финмониторинга отказываются от идеи покупки ОВГЗ , но из банка не уходят а продолжают хранить деньги на депозитах.

Это виповское отделение работает только с жирными випами, вход от 2,5 млн.грн. или покупай карту Платина за 10 тыс.грн. С мелочевкой они не работают.
Этого отделения нет в списке на сайте банка, и телефон вам никто не даст , я по своим каналам узнал)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:16

  zzzzzz написав:С мелочевкой они не работают.
Этого отделения нет в списке на сайте банка, и телефон вам никто не даст , я по своим каналам узнал)


эх Ъ ( не губи, куда тогда податься простому крестьянину ?
Так будет не всегда ©
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:34

Если смотреть по валюте , то это очень интересно.
К примеру последнее размещение было
19.12
Ставки 5% на пол года
Двуххлетки - 5,4%

5,4% по ОВГЗ это = 6,7% по депозиту , а депозитов уже нет с такими ставками
( это без расходов по комиссиям)

Про ставки в Ощаде и Привате ( 3,5% вообще без печали уже не скажешь )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:01

zzzzzz
По чем CDS на Ощадбанк как хранитель и Минфин как должник?
Или дефолтов у Украины не было и "всем все платят"?

P.S. 5-Year US Treasury 2.347%; CDS 5-Year US 0.12%
St/2
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