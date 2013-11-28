Додано: Пон 15 січ, 2018 15:50

Узнавал сегодня как Ощад банк делает операции с ОВГЗ , весьма интересно, но есть и определенный геморой.



Из плюсов

- можно поучаствовать в первичном размещении ( покупает банк , потом банк продает вам , вы заключаете письменный договор купли-продажи )

- ОВГЗ храните на счете в Ощаде , счет открывается после покупки ОВГЗ

-Заход бесплатно

-комиссия при покупке 10 центов за 1 валютную ОВГЗ ( номинал 1000 дол ) т.е. 0,01% ( у брокера 0,05%)

- стоимость хранения 1 цент в год за 1 ОВГЗ

- выходить можно бесплатно через депозит на 1 месяц



Из недостатков

-операций на вторичном рынке не делаю, сидеть надо до погашения

- Очень придирчивый финмониторинг и внутренняя безопасность.Требуют подтверждения доходов.Выписки из банков о снятии денег со счетов НЕ ПРОКАТЫВАЮТ .Нужно что-то более весомое.Как варианты мне были озвучены следующие варианты

1.Договор купли-продажи недвижимости.

2.Справка о доходах ( зарплата, пенсии )

3.Выписки из других банков о процентных выплатах , можно за последние несколько лет.





Я общался в вип отделении с менеджером , по рассказам менеджера в основном клиенты покупают валютные ОВГЗ .С желающими по гривне не сталкивались.Банк работает только по первичным размещения , на вторичке не торгует.



Если смотреть на вторичный рынок валютных ОВГЗ то спреды очень большие и доходность маленькая, депозит окажется более выигрышным.



Самое прикольно что менеджер рассказал что 80% клиентов когда узнают условия финмониторинга отказываются от идеи покупки ОВГЗ , но из банка не уходят а продолжают хранить деньги на депозитах.



Это виповское отделение работает только с жирными випами, вход от 2,5 млн.грн. или покупай карту Платина за 10 тыс.грн. С мелочевкой они не работают.

Этого отделения нет в списке на сайте банка, и телефон вам никто не даст , я по своим каналам узнал)

Живите своим умом!