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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:36
Re: Идеи: портфель
Предположим что центр разгоняют спецом тогда выходит что все развороты будут ложными и его будут гнать до приватизации
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:37
Re: Идеи: портфель
и как тут определишь разворот или нет
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:41
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:44
Re: Идеи: портфель
Скажу так рынок мало ликвиден и цена может быть различной как захочет крупный продавец вот я его набрал чуть чуть а что делать не знаю набирал по приватизацию сижу и думаю
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:51
Re: Идеи: портфель
Вот мне вообще не понятно почему Крюковка спит не растет 30 поездов собирать а нет малый рост
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:57
Vladimir1977
Пошла пятая пятилетка стремительных реформ.
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:28
Половінкін
Последние два года одним из самых активных форумчан является st/2 , при этом он утверждает что последние украигские Акции продал в 2014 году!
St/2 , что ты хочешь ?!!!!)))))) что ты здесь делаешь?!!! )))
P.S. На дворе 2018 год !!! ))))))) есть люди которые , послушав твой аполиксичитеский бред продали свои Акции Мотора , центра, и других «пратовв» )))))!!! Как ты теперь им посмотришь в глаза ?!!!
Может твоя теория имеет право на существование,но наш рынок , начиная с 2016 года давал и даёт реальные шансы заработать !!! И грех !!! Ими не воспользоваться !!! ))))
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