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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1744174517461747

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 100
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
27
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:36

Re: Идеи: портфель

Предположим что центр разгоняют спецом тогда выходит что все развороты будут ложными и его будут гнать до приватизации
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:37

Re: Идеи: портфель

и как тут определишь разворот или нет
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:41

  Vladimir1977 написав:и как тут определишь разворот или нет

Не, ну и тут все понятно.
Через три года после разворота, его можно однозначно определить!
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:44

Re: Идеи: портфель

Скажу так рынок мало ликвиден и цена может быть различной как захочет крупный продавец вот я его набрал чуть чуть а что делать не знаю набирал по приватизацию сижу и думаю
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:51

Re: Идеи: портфель

Вот мне вообще не понятно почему Крюковка спит не растет 30 поездов собирать а нет малый рост
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:57

Vladimir1977
Согласно Приказа ФГИ Украины от 16.09.1996г. № 23-ГПК принято решение относительно приватизации ГАЭК «Центрэнерго».

Пошла пятая пятилетка стремительных реформ.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:28

Половінкін

Последние два года одним из самых активных форумчан является st/2 , при этом он утверждает что последние украигские Акции продал в 2014 году!
St/2 , что ты хочешь ?!!!!)))))) что ты здесь делаешь?!!! )))
P.S. На дворе 2018 год !!! ))))))) есть люди которые , послушав твой аполиксичитеский бред продали свои Акции Мотора , центра, и других «пратовв» )))))!!! Как ты теперь им посмотришь в глаза ?!!!
Может твоя теория имеет право на существование,но наш рынок , начиная с 2016 года давал и даёт реальные шансы заработать !!! И грех !!! Ими не воспользоваться !!! ))))
reestr
 
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