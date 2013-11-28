За счет собственных и привлеченных средств в 2018 году предполагается приобрести (изготовить) подвижного состава на общую сумму 11,548 млрд грн, в частности: 7,15 тыс. грузовых вагонов, из которых 7,05 тыс. ед. полувагонов, в т.ч. 3,6 тыс. изготовить собственными силами на вагоноремонтных заводах общества и закупить 3,45 тыс. полувагонов (3 тыс. за счет средств МФО).



Предполагается также приобрести 100 фитингов платформ, 60 пассажирских вагонов, рельсосварочную машину, 25 магистральных грузовых тепловозов через механизм финансового лизинга.



Кроме того, в 2018 году предполагается проведение тендерных процедур на приобретение подвижного состава с поставкой в 2019 году, а именно: двух магистральных грузовых электровозов; 11 дизель-поездов, путевого подвижного состава (137 хоппер-дозаторов, 81 думпкарных вагонов, трех рельсосварочных машин и одного динамического стабилизатора пути), 11 автомотрис для хозяйства электроснабжения.



Планируется также осуществить модернизацию основных средств на сумму 6,899 млрд грн, в том числе: подвижного состава на 6,399 млрд грн, в частности, около 10 тыс. ед. грузовых вагонов, 150 единиц тягового грузового подвижного состава, 100 секций тягового моторвагонного подвижного состава, 250 пассажирских вагонов, в том числе оборудовать 100 вагонов экологически чистыми туалетами и системами кондиционирования, 15 вагонов скоростных поездов локомотивной тяги, путевого и другого подвижного состава.