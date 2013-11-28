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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1751175217531754>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 100
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
27
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:23

  ChuLock написав:ну шо, закон "про приватизацію державного майна" - приняли


Только для моего уха это звучит:
"Закон о раздаче подарков партнерам за поддержку во власти"
?
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:55

а чего жижу так валят? Вроде же Луценко собрался Беню арестовывать))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:04

  Аспирант1 написав:а чего жижу так валят? Вроде же Луценко собрался Беню арестовывать))

показывли продажу 10000, три дня назад. Наверное, никто не взял, вот они и льют в стакан

P.S. походу это акции которые из адр реконвентируют
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:09

  Yuri_T написав:и как это поможет одесским евреям? :D


а шо, нада ?
сам факт шо приняли, шаг навстречу празднику )
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:33

  reestr написав:
  Аспирант1 написав:а чего жижу так валят? Вроде же Луценко собрался Беню арестовывать))

показывли продажу 10000, три дня назад. Наверное, никто не взял, вот они и льют в стакан

P.S. походу это акции которые из адр реконвентируют


в стакане на бидах всего-то полторы тыщи ))).
переставлять тазики что-ли в район 90??? )))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:50

  Мечтательный бычок написав:
  reestr написав:
  Аспирант1 написав:а чего жижу так валят? Вроде же Луценко собрался Беню арестовывать))

показывли продажу 10000, три дня назад. Наверное, никто не взял, вот они и льют в стакан

P.S. походу это акции которые из адр реконвентируют


в стакане на бидах всего-то полторы тыщи ))).
переставлять тазики что-ли в район 90??? )))

уже три дня продают, 10к продали уже. Но на самом деле там может быть больше. )) Думаю ниже уже сильно не пойдут
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:05

reestr

Если по красным свечкам считать ( 5 дней) то объем 12 тысяч.
Так это еще хорошо что цену задрали до 160 :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:11

Re: Идеи: портфель

29.01.2017 на УБ аукцион по DOEN. 16,33грн./акцию.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:28

Немного более расширенная информация по кап. инвестициям УЗ на 2018 год

За счет собственных и привлеченных средств в 2018 году предполагается приобрести (изготовить) подвижного состава на общую сумму 11,548 млрд грн, в частности: 7,15 тыс. грузовых вагонов, из которых 7,05 тыс. ед. полувагонов, в т.ч. 3,6 тыс. изготовить собственными силами на вагоноремонтных заводах общества и закупить 3,45 тыс. полувагонов (3 тыс. за счет средств МФО).

Предполагается также приобрести 100 фитингов платформ, 60 пассажирских вагонов, рельсосварочную машину, 25 магистральных грузовых тепловозов через механизм финансового лизинга.

Кроме того, в 2018 году предполагается проведение тендерных процедур на приобретение подвижного состава с поставкой в 2019 году, а именно: двух магистральных грузовых электровозов; 11 дизель-поездов, путевого подвижного состава (137 хоппер-дозаторов, 81 думпкарных вагонов, трех рельсосварочных машин и одного динамического стабилизатора пути), 11 автомотрис для хозяйства электроснабжения.

Планируется также осуществить модернизацию основных средств на сумму 6,899 млрд грн, в том числе: подвижного состава на 6,399 млрд грн, в частности, около 10 тыс. ед. грузовых вагонов, 150 единиц тягового грузового подвижного состава, 100 секций тягового моторвагонного подвижного состава, 250 пассажирских вагонов, в том числе оборудовать 100 вагонов экологически чистыми туалетами и системами кондиционирования, 15 вагонов скоростных поездов локомотивной тяги, путевого и другого подвижного состава.


Выделил продукцию КВБЗ , может что-то пропустил.Главное что надо знать что кап.инвестиции вырастут с 11 до 27 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:42

  rusich написав:
  zzzzzz написав:Греет мысль что бумага может стрельнуть в 2-3 раза.

Серьезно?
На -14 ярдах непокрытого убытка? Это аж -256 гривен на акцию!

Сколько лет надо жиже работать в плюс, чтобы выйти хотя бы в ноль?
И вообще, это в принципе невозможно до тех пор, пока беня осуществляет эффективный контроль над компанией через свой менеджмент.


Ситуация там печальная. Коболев сливает жижу Бене, или там какой-то во власти договорняк. У них были все шансы взять контроль над компанией, как это произошло в украгзодобыче и других структурах вертикали. Но они упорно "не видят" Бенины художества. У овощей тоже явно нет желания жижу вытаскивать из ямы.
Зы. больше шансов что Беню за ж-у возьму амеры, чем доблестная наша власть. примеры Лазаренко и Фирташа уже есть :)
Andrew2
 
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