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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 100
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
27
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:12

Производственные результаты Укрнафты за 2017
https://www.ukrnafta.com/virobnichi-rez ... nafta-2017
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26407
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2523 раз.
Подякували: 3538 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:55

Добрий вечір!Неочікувана новина!С 22 января 2018 года в биржевой список ПАО "Украинская биржа" (категория: внелистинговые ценные бумаги) включены:

Акции простые именные ЧАО "АвтоКрАЗ", ЕГРПОУ05808735 (код в торговой системе – KRAZ);

Акции простые именные ЧАО "Авдеевский коксохимический завод", ЕГРПОУ 00191075 (код в торговой системе – AVDK);

Акции простые именные ЧАО "Металлургический Комбинат "Азовсталь", ЕГРПОУ 00191158 (код в торговой системе – AZST). :lol:
perehoziy
 
Повідомлень: 53
З нами з: 27.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:35

Посчитал итоги года
-2,13% в pln на gpw.pl
+33,59% в uah
Baron Pampa
 
Повідомлень: 312
З нами з: 17.04.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 00:08

Re: Идеи: портфель

I congratulate you on your anniversary !
єдиній країні єдиний кредитор
Zirf
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Повідомлень: 122
З нами з: 05.05.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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