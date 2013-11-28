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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:12
Производственные результаты Укрнафты за 2017
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:55
Добрий вечір!Неочікувана новина!С 22 января 2018 года в биржевой список ПАО "Украинская биржа" (категория: внелистинговые ценные бумаги) включены:
Акции простые именные ЧАО "АвтоКрАЗ", ЕГРПОУ05808735 (код в торговой системе – KRAZ);
Акции простые именные ЧАО "Авдеевский коксохимический завод", ЕГРПОУ 00191075 (код в торговой системе – AVDK);
Акции простые именные ЧАО "Металлургический Комбинат "Азовсталь", ЕГРПОУ 00191158 (код в торговой системе – AZST).
Додано: Пон 22 січ, 2018 00:08
Re: Идеи: портфель
I congratulate you on your anniversary !
єдиній країні єдиний кредитор
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