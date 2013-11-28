trendmaker написав:

И, без шуток, ни за что долгосрочно в его бизнеса нельзя лезть. Думаю даже если УНАФ будет 70 или 30, то это будет означать только что это юр-лицо скоро обнулят.



Бенджамин еще за 2007 год дивы не выплатил, не только за 2011

Он всё сжирае, выводит, а пустышки выплевывает. Здешнее население или государство это пчих. Зато кое-где его имя вписано в книги благодарности.

Да ладно, не важно.

Конструктивно:Эти цифры что вы привели: это просто добыча/всутки в отдельные месяцыТот же док открыто показывает - суммарная добыча -9-14% год к году 2017 к 2016