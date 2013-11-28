Філ написав:Філ Баваль на цьому погнали? Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть Райффайзен Банку Аваль гарантії на €20 млн для розширення кредитування корпоративних клієнтів.
Годовая отчётность - близко. Теоретически 26-го уже может быть инфа.
Теоретически она у кого то уже есть)))
Ну - у тех у кого эта инфа есть - выхлоп от наших плясок с бубном не сильно интересен. Так - пару раз на Ибицу слетать. Ладно. Посмотрим, что предложат большие мира сего пациентам палаты №6 на весеннее полнолуние.
Конструктивно: Эти цифры что вы привели: это просто добыча/всутки в отдельные месяцы Тот же док открыто показывает - суммарная добыча -9-14% год к году 2017 к 2016
И, без шуток, ни за что долгосрочно в его бизнеса нельзя лезть. Думаю даже если УНАФ будет 70 или 30, то это будет означать только что это юр-лицо скоро обнулят.
Бенджамин еще за 2007 год дивы не выплатил, не только за 2011 Он всё сжирае, выводит, а пустышки выплевывает. Здешнее население или государство это пчих. Зато кое-где его имя вписано в книги благодарности. Да ладно, не важно.
Короче, если ты читать не умеешь, скажу просто: Добыча уже растет и будет дальше рости !!!!
ПАТ «Укрнафта» 12 января в 13:38 · Непоганий старт з початку року. Показник добового видобутку нафти з кондесатом за перші 11 днів наблизився впритул до минулорічних значень: 3 989 тонн на добу проти 4 016 тонн. Ще в листопаді-грудні це було 3,8 тис тонн на добу, а в жовтні 3,3 тис тонн.
Звісно, це лише перші 2 тижні з початку року і говорити про сталі результати поки що зарано. Найбільшою проблемою, як і минулого року, можуть стати ліцензії. Поза тим, наступного тижня чекаємо ще приємних новин від виробничників.
в доке четкие цифры: по итогам года сильное падение но в последние месяцы рост среднедневной добычи вот мы уже радуемся тому что среднедневная добыча за 11 дней 2018 выше чем среднедневная в 2017. и на этом основании делаем долгосрочные прогнозы. хорошо быть уверенным.
имхо даже если за весь этот год добыча будет расти в 3 раза быстрее чем сейчас, и выйдет на уровень 2017, потом еще 10 лет падения доганять. а как хз.
и даже тогда в любой момент Беня где-то наверху что-то не поделит, и сделют так что УНАФ обанкротят. в общем мрак имхо, не хочется даже говорить про это.
зы: шортов по ней не имею, и уверен что не буду закупать нафту ни по 70 ни по 30 (если только беню из нее не выкинут)
trendmaker написав:в доке четкие цифры: по итогам года сильное падение но в последние месяцы рост среднедневной добычи вот мы уже радуемся тому что среднедневная добыча за 11 дней 2018 выше чем среднедневная в 2017. и на этом основании делаем долгосрочные прогнозы. хорошо быть уверенным.
имхо даже если за весь этот год добыча будет расти в 3 раза быстрее чем сейчас, и выйдет на уровень 2017, потом еще 10 лет падения доганять. а как хз.
и даже тогда в любой момент Беня где-то наверху что-то не поделит, и сделют так что УНАФ обанкротят. в общем мрак имхо, не хочется даже говорить про это.
Ты что прикалываешся ?!! или тролишь нас ? ))))
Через вимушену зупинку виробництва на 6 родовищах «Укрнафта» втратила понад 92 тис. т нафти і конденсату та 76 млн м3 газу за період вимушеного простою. ну как тебе еще обьяснить ? Сколько догонять это уже другой вопрос, главное что будет расти, а с ростом добычи будут рости и доходы
и 10 лет падение. и накопленные убытки безумные. не знаю что там нужно сделать чтобы просто в безубыток вывести УНАФ: беню выгнать, топ-директоров BP+RDS+PetroChina купить, оборудование у SaudiAramco увести, Украину в Сингапур превратить за год - и то мало будет.
Рівень добового видобутку рідких вуглеводнів в ПАТ «Укрнафта» росте з початку 2017 року і найближчим часом перевищить показники середини 2016 року. Компанія збільшила рівень видобутку нафти і конденсату з 4 046 т в день в січні до 4 124 т в день в травні 2017 року.