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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1757175817591760>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 100
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
27
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:07

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:
  Філ написав:Філ Баваль на цьому погнали?
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть Райффайзен Банку Аваль гарантії на €20 млн для розширення кредитування корпоративних клієнтів.


Годовая отчётность - близко. Теоретически 26-го уже может быть инфа.

Теоретически она у кого то уже есть)))


Ну - у тех у кого эта инфа есть - выхлоп от наших плясок с бубном не сильно интересен. Так - пару раз на Ибицу слетать. Ладно. Посмотрим, что предложат большие мира сего пациентам палаты №6 на весеннее полнолуние.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:11

  trendmaker написав:reestr

Конструктивно:
Эти цифры что вы привели: это просто добыча/всутки в отдельные месяцы
Тот же док открыто показывает - суммарная добыча -9-14% год к году 2017 к 2016

И, без шуток, ни за что долгосрочно в его бизнеса нельзя лезть. Думаю даже если УНАФ будет 70 или 30, то это будет означать только что это юр-лицо скоро обнулят.

Бенджамин еще за 2007 год дивы не выплатил, не только за 2011
Он всё сжирае, выводит, а пустышки выплевывает. Здешнее население или государство это пчих. Зато кое-где его имя вписано в книги благодарности.
Да ладно, не важно.


Короче, если ты читать не умеешь, скажу просто: Добыча уже растет и будет дальше рости !!!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:20

  reestr написав:Потому что рост добычи уже начался!!!
https://www.ukrnafta.com/virobnichi-rez ... -2017-roku

Zzzzz, дай ему еще пару ссылок!!!


ПАТ «Укрнафта»
12 января в 13:38 ·
Непоганий старт з початку року. Показник добового видобутку нафти з кондесатом за перші 11 днів наблизився впритул до минулорічних значень: 3 989 тонн на добу проти 4 016 тонн. Ще в листопаді-грудні це було 3,8 тис тонн на добу, а в жовтні 3,3 тис тонн.

Звісно, це лише перші 2 тижні з початку року і говорити про сталі результати поки що зарано. Найбільшою проблемою, як і минулого року, можуть стати ліцензії. Поза тим, наступного тижня чекаємо ще приємних новин від виробничників.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:27

А еще надо смотреть на результаты аукционов

Результати аукціону з продажу нафти №219 від 20.01.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть 100680т ср.цена -



Результати аукціону з продажу нафти №221Д від 27.03.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть 80800 т ср.цена - 11923 грн /т


Результати аукціону з продажу нафти №222 від 20.04.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть 259310 т ср.цена - 11971 грн/т


Результати аукціону з продажу нафти №223 від 18.05.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
нефть 113490 т ср.цена - 11260 грн/т


Результати аукціону з продажу нафти №224 від 26.06.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть 61410т ср.цена - 10599 грн / т


Результати аукціону з продажу нафти №225 від 20.07.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть 92340 т ср.цена - 10644 грн / т


Результати аукціону з продажу нафти №226Д від 30.08.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть 83435 т ср.цена - 11 435,12 грн/т


Результати аукціону з продажу нафти №227 від 21.09.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нафта 83 730,00т ср.цена - 12 640,48 грн/т



Результати аукціону з продажу нафти №229 від 16.11.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нафта 78 880,00 т ср.цена - 13 944,40 грн/т


Результати аукціону з продажу нафти №230Д від 20.12.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть -111 227,70 т ср.цена - 15 113,94 грн/т


За полгода цена выросла с 10644 до 15113 грн/т
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 22 січ, 2018 18:55, всього редагувалось 3 разів.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:33

  zzzzzz написав:А еще надо смотреть на результаты аукцинов

Результати аукціону з продажу нафти №227 від 21.09.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нафта 83 730,00т ср.цена 12 640,48 грн/т



Результати аукціону з продажу нафти №229 від 16.11.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нафта 78 880,00 т ср.цена 13 944,40 грн/т


Результати аукціону з продажу нафти №230Д від 20.12.2017 р. ПАТ «Укрнафта»
Нефть -111 227,70 т ср.цена 15 113,94 грн/т

Цена за 3 месяца выросла на 20% с 12640 до 15111 :!: :!:


Тут беня сам себе подлянку сделал !!! Надо было сразу брать, а он все время тянет ))))
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:41

в доке четкие цифры: по итогам года сильное падение
но в последние месяцы рост среднедневной добычи
вот мы уже радуемся тому что среднедневная добыча за 11 дней 2018 выше чем среднедневная в 2017. и на этом основании делаем долгосрочные прогнозы.
хорошо быть уверенным.

имхо даже если за весь этот год добыча будет расти в 3 раза быстрее чем сейчас, и выйдет на уровень 2017, потом еще 10 лет падения доганять. а как хз.

и даже тогда в любой момент Беня где-то наверху что-то не поделит, и сделют так что УНАФ обанкротят.
в общем мрак имхо, не хочется даже говорить про это.

зы: шортов по ней не имею, и уверен что не буду закупать нафту ни по 70 ни по 30 (если только беню из нее не выкинут)
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:45

  trendmaker написав:в доке четкие цифры: по итогам года сильное падение
но в последние месяцы рост среднедневной добычи
вот мы уже радуемся тому что среднедневная добыча за 11 дней 2018 выше чем среднедневная в 2017. и на этом основании делаем долгосрочные прогнозы.
хорошо быть уверенным.

имхо даже если за весь этот год добыча будет расти в 3 раза быстрее чем сейчас, и выйдет на уровень 2017, потом еще 10 лет падения доганять. а как хз.

и даже тогда в любой момент Беня где-то наверху что-то не поделит, и сделют так что УНАФ обанкротят.
в общем мрак имхо, не хочется даже говорить про это.

Ты что прикалываешся ?!! или тролишь нас ? ))))

Через вимушену зупинку виробництва на 6 родовищах «Укрнафта» втратила понад 92 тис. т нафти і конденсату та 76 млн м3 газу за період вимушеного простою.
ну как тебе еще обьяснить ? :lol:
Сколько догонять это уже другой вопрос, главное что будет расти, а с ростом добычи будут рости и доходы
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:56

reestr

да это понятно про вимушену зупинку )
но, даже если бы не останавливали, т.е. если прибавить эти 92+76, то все равно падение в 2017 по сравнению с 2016
https://www.ukrnafta.com/virobnichi-rez ... -2017-roku

и 10 лет падение. и накопленные убытки безумные.
не знаю что там нужно сделать чтобы просто в безубыток вывести УНАФ:
беню выгнать, топ-директоров BP+RDS+PetroChina купить, оборудование у SaudiAramco увести, Украину в Сингапур превратить за год - и то мало будет.

просто имхо, каждый решает сам что делать.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:04

  trendmaker написав:reestr


не знаю что там нужно сделать чтобы просто в безубыток вывести УНАФ:




За 2017 год уже будет прибыль около 1,5 ярда!!!
3а 2018, думаю, ярдов 5-6!!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:11

Рост уже был за первые 5 месяцев.

Рівень добового видобутку рідких вуглеводнів в ПАТ «Укрнафта» росте з початку 2017 року і найближчим часом перевищить показники середини 2016 року. Компанія збільшила рівень видобутку нафти і конденсату з 4 046 т в день в січні до 4 124 т в день в травні 2017 року.

А потом в июне пошел провал.
https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-zbils ... tku-nafti1
Живите своим умом!
zzzzzz
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