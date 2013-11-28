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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:27
Аспирант1 написав:
ADR после 2011 года оставалось не более 30-40 тыс у мелких инвесторов...Весь большей обьем был выкуплен.
Если так то тогда почти все продали , но мне кажется что всё-таки больше оставалось . Неужели никто не знает сколько в адр оставалось ?
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reestr
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Додано: Чет 25 січ, 2018 01:10
reestr написав:
На нолик ошибся
8% это приблизительно 4,3 млн, в адр , думаю, было не больше 1% то есть 540000, но и этот объём в рынок не продашь
. Надо искать крупного покупателя !!!
Блин , вот я осел
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 25 січ, 2018 02:54
zzzzzz
т.е. фри флоут 4,300,000 акций
1/2 из них АДР т.е. 2,000,000
200,000,000 грн - лить и лить
тазики на 1 грн, ну ладно 10-30 /акция можно рискнуть войти
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trendmaker
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