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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 100
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
27
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:27

  Аспирант1 написав:ADR после 2011 года оставалось не более 30-40 тыс у мелких инвесторов...Весь большей обьем был выкуплен.

Если так то тогда почти все продали , но мне кажется что всё-таки больше оставалось . Неужели никто не знает сколько в адр оставалось ?
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 01:10

  reestr написав: На нолик ошибся :)
8% это приблизительно 4,3 млн, в адр , думаю, было не больше 1% то есть 540000, но и этот объём в рынок не продашь :(. Надо искать крупного покупателя !!!


Блин , вот я осел :oops: :oops: :oops:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 02:54

zzzzzz

т.е. фри флоут 4,300,000 акций
1/2 из них АДР т.е. 2,000,000
200,000,000 грн - лить и лить
тазики на 1 грн, ну ладно 10-30 /акция можно рискнуть войти
trendmaker
 
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