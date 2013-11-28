У нас учетная ставка имеет отдаленное отношение к реальности, к сожалению, кредитование мертво. Это больше политический жест НБУ и демонстрация МВФ, что регулятор придерживается заранее выбранной политики, которая не зависит от правительства.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2018 14:19
У нас учетная ставка имеет отдаленное отношение к реальности, к сожалению, кредитование мертво. Это больше политический жест НБУ и демонстрация МВФ, что регулятор придерживается заранее выбранной политики, которая не зависит от правительства.
Додано: Чет 25 січ, 2018 14:31
390,000 ADR (x6 2,340,000 акций) или 390,000 акций, т.е. ADR 65,000*6 акций/ADR?
Кстати крупные брокеры запретили шорты UNAF? Зачем?
Хотят чтобы подтянулись биды, чтобы буржуинские ADR подороже влить. Хммм.
Додано: Чет 25 січ, 2018 14:53
не инсайдеру невозможно точно разобраться, когда именно закончат продавать.
потому можно, конечно, до посинения ждать 30 грн./акция, но так ничего не купить.
спрос есть, это очевидно. и вчера, когда уверенно выставляли биды, и сегодня, когда начали снимать с офферов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:04
Yuri_T
сегодня шортистов прикрыли, всех не всех хз
ну, не будет по 30 значит не очень и хотелось
по 100-110 оно мне не нужно
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:24
Так говорили классики.
Нафта - это бумага, которую покупают по любой цене, а продают по 100.
Нафту нужно продать так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно про...е инвестиции.
Кто покупает Аваль, тот смеется последним, кто покупает нафту, тому не до смеха.
Под нафту по 100 прибыль не течет.
Додано: Чет 25 січ, 2018 21:50
Yuri_T
очевидно, что спрос есть, но будет ли он выше 120 - вопрос
то ли я повзрослел, то ли еще что, но аппетита к риску на УБе уже нет и пока от покупок нафты воздержусь
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:20
rusich
УБ - это уже риск)
Если нет аппетита к риску тогда на гривнедепо под 17% горячий чай вечером и кефир с манной кашей по утрам
Живите своим умом!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 03:27
это не вопрос, а ВОПРОС
в этот раз купят абсолютно все, кто хочет и не хочет, даже trеndmaker. из жадности купят, глядя на потенциальный уровень 130+ и локальный хай по баксу к гривне.
а потом кто покупать будет? Евгений за свеже отсуженные?
разве что выходящие из центра и сливающие авдей с азовсталью.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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