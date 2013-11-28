Додано: Чет 25 січ, 2018 14:53

не инсайдеру невозможно точно разобраться, когда именно закончат продавать.

потому можно, конечно, до посинения ждать 30 грн./акция, но так ничего не купить.

спрос есть, это очевидно. и вчера, когда уверенно выставляли биды, и сегодня, когда начали снимать с офферов.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!