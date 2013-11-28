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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1763176417651766

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 100
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
27
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:19

  Аспирант1 написав:НБУ повысил учетную ставку до 16% с 14,5%

Ага...ошибся с прогнозом на 0.5%)))
Еще один позитивчик))
Суд отпустил главу Госаудитслужбы Гаврилову под личное обязательство


У нас учетная ставка имеет отдаленное отношение к реальности, к сожалению, кредитование мертво. Это больше политический жест НБУ и демонстрация МВФ, что регулятор придерживается заранее выбранной политики, которая не зависит от правительства.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:31

  Бывалый написав:Порылся в своих архивах. На конец 2014 года у The Bank of New York Mellon было 390 тысяч акций. Есть точная дата и цифра, но зачем :)
Не все они конечно будут влиты или были влиты рынок. Но попытка просчитать по сделкам РЕПО в том числе остаток АДР - это считаю медаль :lol:


390,000 ADR (x6 2,340,000 акций) или 390,000 акций, т.е. ADR 65,000*6 акций/ADR?
Кстати крупные брокеры запретили шорты UNAF? Зачем?
Хотят чтобы подтянулись биды, чтобы буржуинские ADR подороже влить. Хммм.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:53

не инсайдеру невозможно точно разобраться, когда именно закончат продавать.
потому можно, конечно, до посинения ждать 30 грн./акция, но так ничего не купить.
спрос есть, это очевидно. и вчера, когда уверенно выставляли биды, и сегодня, когда начали снимать с офферов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:04

Yuri_T

сегодня шортистов прикрыли, всех не всех хз
ну, не будет по 30 значит не очень и хотелось
по 100-110 оно мне не нужно
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:24

Так говорили классики.
Нафта - это бумага, которую покупают по любой цене, а продают по 100.
Нафту нужно продать так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно про...е инвестиции.
Кто покупает Аваль, тот смеется последним, кто покупает нафту, тому не до смеха.
Под нафту по 100 прибыль не течет.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:50

Yuri_T
очевидно, что спрос есть, но будет ли он выше 120 - вопрос

то ли я повзрослел, то ли еще что, но аппетита к риску на УБе уже нет и пока от покупок нафты воздержусь
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:20

rusich

УБ - это уже риск)
Если нет аппетита к риску тогда на гривнедепо под 17% горячий чай вечером и кефир с манной кашей по утрам :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 03:27

  rusich написав:Yuri_T
очевидно, что спрос есть, но будет ли он выше 120 - вопрос

это не вопрос, а ВОПРОС
в этот раз купят абсолютно все, кто хочет и не хочет, даже trеndmaker. из жадности купят, глядя на потенциальный уровень 130+ и локальный хай по баксу к гривне.
а потом кто покупать будет? Евгений за свеже отсуженные? :D
разве что выходящие из центра и сливающие авдей с азовсталью.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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