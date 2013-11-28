А потом скрины сделок потребуете, знаю я вас. К тому же я предлагал идею я не утверждал что я это делал.
(с) Павло Глазовий
Десь жив собі дивак один, не показний нічим. У спорті він п'ятнадцять літ був чином керівним. Весь час він лижників навчав, давав їм вказівки, Як їм на лижах слід ходить і як тримать палки. Хто б із трампліна не стрибав, він говорив: — Не те... Не так на лижах стоїте, не так ви летите.— І заявив один спортсмен: — Ви не бурчіть, як дід. На лижі станьте й покажіть, як нам стрибати слід.— І чин той виліз на трамплін, і полетів, як птах. ...Знайшли його на третій день — гойдався на дротах. Півлижі, палку й черевик за містом бачив хтось, Але штанів його знайти ще й досі не вдалось.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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без обид, но не твой это случай. пока будешь думать - пройдёт 2 года.
Юра тебе реально нечем заняться кроме тролинга ?
Юра, я тебя прекрасно понимаю ты меня пытаешься провоцировать что бы я начал либо доказывать какие-то сделки , либо признать что я просто 3,14здел.
Но я же изначально просто закинул идею на форуме, и никого не призывал делать. Форум для того и существует что-бы обмениваться идеями. Даже ветка так и называется "Идеи: портфель". Я кинул идею , кто хотел воспользовался, кто не хотел не воспользовался. Заметь , я тебя даже не спрашиваю покупал ли ты какие-то бумаги . Юра, предлагаю прекратить обсуждение этой темы.
После твоих неоднократных придирок к каждому слову, я уже с намного меньшим желанием делюсь какими-то идеями . Такое впечатление что здесь просто сборище тролей которым от скуки хочется просто тролить , а не зарабатывать деньги.