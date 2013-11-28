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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1766176717681769>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 100
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
11%
11
4. Мотор Сич
25%
25
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
27
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:12

Yuri_T
Это поведенчиская психология.
Более всего человек переносит регрет, ситуацию, которую он планировал но не сделал.
Остальные варианты быстро забываются.

Потому, залог успеха эксперда, много 3,14здеть, особенно на высоко волатильных активах.
Обыватель слушает и запоминает, что эксперт=голова!
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:15

  Yuri_T написав:zzzzzz
требуем ответа!


А потом скрины сделок потребуете, знаю я вас.
К тому же я предлагал идею 8) я не утверждал что я это делал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:22

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
требуем ответа!


А потом скрины сделок потребуете, знаю я вас.
К тому же я предлагал идею 8) я не утверждал что я это делал.

(с) Павло Глазовий
Десь жив собі дивак один, не показний нічим.
У спорті він п'ятнадцять літ був чином керівним.
Весь час він лижників навчав, давав їм вказівки,
Як їм на лижах слід ходить і як тримать палки.
Хто б із трампліна не стрибав, він говорив: — Не те...
Не так на лижах стоїте, не так ви летите.—
І заявив один спортсмен:
— Ви не бурчіть, як дід.
На лижі станьте й покажіть, як нам стрибати слід.—
І чин той виліз на трамплін, і полетів, як птах.
...Знайшли його на третій день — гойдався на дротах.
Півлижі, палку й черевик за містом бачив хтось,
Але штанів його знайти ще й досі не вдалось.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:29

идея была правильная.
скорее всего, тебе просто приятнее и комфортнее видеть гривну на депо до лета
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:35

Yuri_T
:lol: :lol:

Юра а почему ты не рассматриваешь комплексный вариант ?
часть юнаф / часть овгз гривневые до лета.
летом всю гривну в валютные овгз до зимы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:47

Re: Идеи: портфель

Акции простые именные ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", ЕГРПОУ 00191129 (код в торговой системе – MMKI).
http://www.ux.ua/a8832/?nt=106
Вангую скорое появление ГОКов и HRTR на УБ с последующим до конца года сквизом по всем Метинвестовским предприяимям
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:00

  Baron Pampa написав:Вангую скорое появление ГОКов и HRTR на УБ с последующим до конца года сквизом по всем Метинвестовским предприяимям

считаю, это не связанные вопросы.
если будет сквиз, то незачем предварительно собирать бумаги.
но они появляются на бирже. наверное, есть заказ. по ракете - точно.

зы. HRTR сомневаюсь, равно как и ENMZ.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:03

  zzzzzz написав:...комплексный вариант...

без обид, но не твой это случай.
пока будешь думать - пройдёт 2 года.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:50

Yuri_T
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:...комплексный вариант...

без обид, но не твой это случай.
пока будешь думать - пройдёт 2 года.

Юра тебе реально нечем заняться кроме тролинга ?

Юра, я тебя прекрасно понимаю ты меня пытаешься провоцировать что бы я начал либо доказывать какие-то сделки , либо признать что я просто 3,14здел.

Но я же изначально просто закинул идею на форуме, и никого не призывал делать.
Форум для того и существует что-бы обмениваться идеями. Даже ветка так и называется "Идеи: портфель".
Я кинул идею , кто хотел воспользовался, кто не хотел не воспользовался.
Заметь , я тебя даже не спрашиваю покупал ли ты какие-то бумаги .
Юра, предлагаю прекратить обсуждение этой темы.

После твоих неоднократных придирок к каждому слову, я уже с намного меньшим желанием делюсь какими-то идеями . Такое впечатление что здесь просто сборище тролей которым от скуки хочется просто тролить , а не зарабатывать деньги.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:06

  zzzzzz написав:Юра, я тебя прекрасно понимаю ты меня пытаешься провоцировать что бы я начал либо доказывать какие-то сделки , либо признать что я просто 3,14здел.

не пойму, на что ты обиделся?
лишь пошутил над твоим ответом коллеге.
я тебя не спрашивал, реализовал ты или нет свою идею.
  zzzzzz написав:Заметь , я тебя даже не спрашиваю покупал ли ты какие-то бумаги.

считай, что спросил.
завёл денег и покупал нафту. +50% к портфелю.
зы. вот написал - теперь прольётся ниже 100.
  zzzzzz написав:Такое впечатление что здесь просто сборище тролей которым от скуки хочется просто тролить , а не зарабатывать деньги.

ни одного такого тут не видел, что-то со зрением.

Женя, ты запостил идею. потом через несколько дней повторил всем свой пост. тебя спросили: реализовал или нет. теперь появились какие-то тролли.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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