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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1766176717681769

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 102
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
25%
26
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
27
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:31

Yuri_T
я ответил на вопрос смайлом.
Пусть каждый понимает мой ответ как хочет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:53

Приветствую.Коллеги,прошу прощения,что немного не по теме.Кто-то работает с Exante? Как с ними работается? Как их терминал по сравнению с Квиком? Говорят,что довольно медленный.Торговал на фортсе через Универ.А сейчас не знаю либо продолжать с ними работать либо с дочкой рос.брокера работать.
vader
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:08

  St/2 написав:Есть мнение, что крипта отличный инструмент для спекуляций. Но это иллюзия.
Если уметь предсказывать движения индекса хотя бы на 1%, то биткоин тихо плачет в сторонке
Зображення

крипта хороший инструмент, возможно движение битка или эфира легче спрогнозировать чем нефти или укрнефти ))

думаю вчера был долгосрочный хай по нефти, 66,6 по лайту ))
вероятно -1% по ртс будет в этом году много раз.
baffet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:14

baffet
Мне как продавцу опционов, пусть на каждый -1% будет +1%.
И да разденут брокеры спекулянтов))
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:22

UNAF

Первые рузультаты вполне неплохо
Реусурс Кількість, тонн Сума, грн. Середньозважена ціна, грн. (з ПДВ)
Нафта 89 980,20 1 548 491 756,86 17 209,25
Газовый конденсат 1 499,70 27 355 637,78 18 240,74

к нам едет ревизор
https://delo.ua/business/ukrnafte-naznachili-novyh-proverjajuschih-338358/

ну и выплата дивов по решению вреховного суда:
http://interfax.com.ua/news/economic/480005.html
Тут уже как-то обсуждалось, что после решения ВС все нижестоящие должны также исполнять, так что всем, кто еще не получил дивы должно помочь
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 11:16

Результати аукціону з продажу нафти та газового конденсату ПАТ "Укрнафта
№231 від 23.01.2018 р.
Нафта 89 980,20т ср.цена - 17 209,25грн/т ( год назад объем 100680 т , ср.цена 12700 грн/т з ПДВ )

Не смотря на уменьшение объема за счет роста цены , выручка +21%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:57

  leriy_dyachenko написав:
ну и выплата дивов по решению вреховного суда:
http://interfax.com.ua/news/economic/480005.html
Тут уже как-то обсуждалось, что после решения ВС все нижестоящие должны также исполнять, так что всем, кто еще не получил дивы должно помочь


Поздравляю товарища с Победой!!!
полный текст, если ком интересно:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71659611
alex
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:06

alex
Мне исполнительная третий месяц перечисляет. Ынвестор, велкам...
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:03

St/2
под лежащий камень портвейн не течёт...
жалобу написал?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 1766176717681769
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