Yuri_T
я ответил на вопрос смайлом.
Пусть каждый понимает мой ответ как хочет.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:31
Yuri_T
я ответил на вопрос смайлом.
Пусть каждый понимает мой ответ как хочет.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:53
Приветствую.Коллеги,прошу прощения,что немного не по теме.Кто-то работает с Exante? Как с ними работается? Как их терминал по сравнению с Квиком? Говорят,что довольно медленный.Торговал на фортсе через Универ.А сейчас не знаю либо продолжать с ними работать либо с дочкой рос.брокера работать.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:08
крипта хороший инструмент, возможно движение битка или эфира легче спрогнозировать чем нефти или укрнефти ))
думаю вчера был долгосрочный хай по нефти, 66,6 по лайту ))
вероятно -1% по ртс будет в этом году много раз.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:14
baffet
Мне как продавцу опционов, пусть на каждый -1% будет +1%.
И да разденут брокеры спекулянтов))
Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:22
UNAF
Первые рузультаты вполне неплохо
Реусурс Кількість, тонн Сума, грн. Середньозважена ціна, грн. (з ПДВ)
Нафта 89 980,20 1 548 491 756,86 17 209,25
Газовый конденсат 1 499,70 27 355 637,78 18 240,74
к нам едет ревизор
ну и выплата дивов по решению вреховного суда:
Тут уже как-то обсуждалось, что после решения ВС все нижестоящие должны также исполнять, так что всем, кто еще не получил дивы должно помочь
Додано: Суб 27 січ, 2018 11:16
Результати аукціону з продажу нафти та газового конденсату ПАТ "Укрнафта
№231 від 23.01.2018 р.
Нафта 89 980,20т ср.цена - 17 209,25грн/т ( год назад объем 100680 т , ср.цена 12700 грн/т з ПДВ )
Не смотря на уменьшение объема за счет роста цены , выручка +21%
Живите своим умом!
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:57
Поздравляю товарища с Победой!!!
полный текст, если ком интересно:
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:06
alex
Мне исполнительная третий месяц перечисляет. Ынвестор, велкам...
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:03
St/2
под лежащий камень портвейн не течёт...
жалобу написал?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:41
Re: Идеи: портфель
так уже и без решения ВС Укрнафта выплачивает положенное через суд, на сколько я знаю они даже аппеляцию не подают
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