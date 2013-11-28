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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1767176817691770

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 102
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
25%
26
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
27
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:40

Трамп в Давосе не нашел времени пересечься с Порошенко, зато провел полноценную встречу с президентом Руанды Кагаме. Это дипломатическое фиаско. По моей информации, команда президента несколько дней работала над организацией хотя бы минутного разговора с рукопожатием под фотокамеру, и ради этого Порошенко отклонил ряд приглашений на мероприятия в рамках Давоса.
.....
На первый взгляд, это "зрада". Но, на самом деле, все логично. Руанда, которая недавно пережила геноцид, сегодня - это символ трансформаций в Африке.

Этот досадный случай в Давосе - лишний повод нам подумать, что Украина скоро будет отставать не только от восточноевропейских, но и африканских стран. Когда весь мир обсуждает искусственный интеллект, биотехнологии и зеленую энергетику, мы и дальше субсидируем энергоблоки, построенные в 1960 годах - ради совместного коррупционного заработка президента и его партнера-олигарха.

ну шо тут скажешь - бидни бо дурни дурни бо бидни
кстати есть большаяя вероятность, что буратин-алигаторов (и не только "наших"), которы все закопали свои награбленные в оффшорах, скоро (когда поток туда станет меньше) просто тупо раскулачат.
и страны свои выжали как лимоны, и сами всего честно награбленного лишатся. такой вот нео-колониализм чужими руками.
"венецианцы" знают в этом толк. пичально все это ((
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:52

  DmitryZP написав:...на сколько я знаю они даже аппеляцию не подают

сейчас от суммы зависит, наверное.
передо мною слушали Ивекс. когда вышли, тётка от Укрнафты сказала, что по таким суммам (около 5 млн.) апелляция будет обязательно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:09

Yuri_T интересно, на чем она основана
или цель просто еще 2-3 мес выиграть?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 01:05

DmitryZP
чтобы нач.юр. департамента ж.пу себе прикрыл, мол, мог подать и не подал - злоупотребил откатолюбитель. видимо, есть регламенты по суммам.
они в ноябре замутили решение, в котором один дятел (местный судейка-оторвальд) написал, что 3% и инфляционные не подлежат взысканию (это при действующем-то постановлении пленума ВХС... но ему всё с рук сходит уже лет 15, дятлу).
кроме этого, он вообще отказал в удовлетворении исковых, и Укрнафта теперь мотивировку того дела засовывает во все отзывы, а девочки-мальчики ходят и как попки повторяют одну и ту же ересь (работа такая).
теперь, после решения ВС, это всё мышиная возня.

зы. представь, они, в результате, дополнительно выплачивают: инфляционные, 3%, судебный сбор, исполнительный сбор, по особо ушлым - затраты на адвокатов, почтовые расходы и т.д. нехилые суммы, если совокупно. и снова всё сойдёт с рук.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 08:17

  Yuri_T написав:St/2
под лежащий камень портвейн не течёт...
жалобу написал?

Да, 191ю шьют
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