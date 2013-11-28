Додано: Нед 28 січ, 2018 01:05

DmitryZP

чтобы нач.юр. департамента ж.пу себе прикрыл, мол, мог подать и не подал - злоупотребил откатолюбитель. видимо, есть регламенты по суммам.

они в ноябре замутили решение, в котором один дятел (местный судейка-оторвальд) написал, что 3% и инфляционные не подлежат взысканию (это при действующем-то постановлении пленума ВХС... но ему всё с рук сходит уже лет 15, дятлу).

кроме этого, он вообще отказал в удовлетворении исковых, и Укрнафта теперь мотивировку того дела засовывает во все отзывы, а девочки-мальчики ходят и как попки повторяют одну и ту же ересь (работа такая).

теперь, после решения ВС, это всё мышиная возня.



зы. представь, они, в результате, дополнительно выплачивают: инфляционные, 3%, судебный сбор, исполнительный сбор, по особо ушлым - затраты на адвокатов, почтовые расходы и т.д. нехилые суммы, если совокупно. и снова всё сойдёт с рук.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!