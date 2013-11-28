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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1767176817691770

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 102
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
25%
26
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
27
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:52

  DmitryZP написав:...на сколько я знаю они даже аппеляцию не подают

сейчас от суммы зависит, наверное.
передо мною слушали Ивекс. когда вышли, тётка от Укрнафты сказала, что по таким суммам (около 5 млн.) апелляция будет обязательно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:09

Yuri_T интересно, на чем она основана
или цель просто еще 2-3 мес выиграть?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 01:05

DmitryZP
чтобы нач.юр. департамента ж.пу себе прикрыл, мол, мог подать и не подал - злоупотребил откатолюбитель. видимо, есть регламенты по суммам.
они в ноябре замутили решение, в котором один дятел (местный судейка-оторвальд) написал, что 3% и инфляционные не подлежат взысканию (это при действующем-то постановлении пленума ВХС... но ему всё с рук сходит уже лет 15, дятлу).
кроме этого, он вообще отказал в удовлетворении исковых, и Укрнафта теперь мотивировку того дела засовывает во все отзывы, а девочки-мальчики ходят и как попки повторяют одну и ту же ересь (работа такая).
теперь, после решения ВС, это всё мышиная возня.

зы. представь, они, в результате, дополнительно выплачивают: инфляционные, 3%, судебный сбор, исполнительный сбор, по особо ушлым - затраты на адвокатов, почтовые расходы и т.д. нехилые суммы, если совокупно. и снова всё сойдёт с рук.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 08:17

  Yuri_T написав:St/2
под лежащий камень портвейн не течёт...
жалобу написал?

Да, 191ю шьют
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 08:49

Фондовые рынки emerging markets поднимутся до новых максимумов в 2018 году на фоне укрепления валют развивающихся стран и роста цен на сырье, прогнозирует известный инвестор и исполнительный председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус.

В интервью Bloomberg TV, М.Мобиус заявил, что инвесторам не стоит опасаться последствий глобального повышения процентных ставок до тех пор, пока компании развивающихся рынков способны сохранять импульс к росту прибылей.

Фаворитами М.Мобиуса являются компании, ориентированные на сырьевой и потребительский сектор.
https://news.finance.ua/ru/news/-/419302/fondovye-rynki-em-dostignut-novyh-maksimumov-v-2018-g-mobius
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 15:56

Статистика по оттоку рабочей силы катастрофическая.
https://zn.ua/project/emigration/ Народ валит из нашего коррупционного логова куда глаза глядят. Сейчас компания, в которой я работаю уже сталкивается, что специалистов все сложнее найти за адекватные деньги. Кто в реальном секторе работает, как у вас дела с кадрами?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:00

Andrew2
Только сдельная оплата,найм на ставку, это конкурс шлангизма среди персонала.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:58

  Andrew2 написав:Кто в реальном секторе работает, как у вас дела с кадрами?

пздц
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 22:22

Добрий вечір всім форумчанам.
Може хтось сказати що відбувається з AVDK - прийшов лист що ціна змінилась з 0 гривень до 2.24.
Дякую.
Konstantyn-K
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 07:41

Andrew2
Кроме физического оттока есть еще онлайн отток - переориентация айтишников на работу с зарубежными компаниями. Найти адекватного айтишника даже за неадекватные деньги становится сложно
В открытом мире зона с анамально низкой зарплатой не может существовать.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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