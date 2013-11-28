сейчас от суммы зависит, наверное.
передо мною слушали Ивекс. когда вышли, тётка от Укрнафты сказала, что по таким суммам (около 5 млн.) апелляция будет обязательно.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:52
сейчас от суммы зависит, наверное.
передо мною слушали Ивекс. когда вышли, тётка от Укрнафты сказала, что по таким суммам (около 5 млн.) апелляция будет обязательно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 28 січ, 2018 00:09
Yuri_T интересно, на чем она основана
или цель просто еще 2-3 мес выиграть?
Додано: Нед 28 січ, 2018 01:05
DmitryZP
чтобы нач.юр. департамента ж.пу себе прикрыл, мол, мог подать и не подал - злоупотребил откатолюбитель. видимо, есть регламенты по суммам.
они в ноябре замутили решение, в котором один дятел (местный судейка-оторвальд) написал, что 3% и инфляционные не подлежат взысканию (это при действующем-то постановлении пленума ВХС... но ему всё с рук сходит уже лет 15, дятлу).
кроме этого, он вообще отказал в удовлетворении исковых, и Укрнафта теперь мотивировку того дела засовывает во все отзывы, а девочки-мальчики ходят и как попки повторяют одну и ту же ересь (работа такая).
теперь, после решения ВС, это всё мышиная возня.
зы. представь, они, в результате, дополнительно выплачивают: инфляционные, 3%, судебный сбор, исполнительный сбор, по особо ушлым - затраты на адвокатов, почтовые расходы и т.д. нехилые суммы, если совокупно. и снова всё сойдёт с рук.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 28 січ, 2018 08:17
Додано: Нед 28 січ, 2018 08:49
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Нед 28 січ, 2018 15:56
Статистика по оттоку рабочей силы катастрофическая.
Додано: Нед 28 січ, 2018 16:00
Andrew2
Только сдельная оплата,найм на ставку, это конкурс шлангизма среди персонала.
Додано: Нед 28 січ, 2018 21:58
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 28 січ, 2018 22:22
Добрий вечір всім форумчанам.
Може хтось сказати що відбувається з AVDK - прийшов лист що ціна змінилась з 0 гривень до 2.24.
Дякую.
Додано: Пон 29 січ, 2018 07:41
Andrew2
Кроме физического оттока есть еще онлайн отток - переориентация айтишников на работу с зарубежными компаниями. Найти адекватного айтишника даже за неадекватные деньги становится сложно
В открытом мире зона с анамально низкой зарплатой не может существовать.
"Всё проходит, и это пройдёт"
реклама
|