Yuri_T На мою жалобу в НКЦПФР я получил ответ, что Набсовет ДНЕН нарушил требования Закона Украины "Про акціонерні товариства" и в отношении компании будет возбуждено дело по факту правопорушення. Сейчас я отправил запрос на НКЦПФР по самому открытому делу и возможному решению Комиссии. Повлияют ли действия НКЦПФР на пересмотр цены Набсоветом? Знаю, что есть желающие оспорить в суде цену по Днен, и управлящий Арт-Капитал писал, что даже по Заен кто-то думает опротестовывать оценку. Есть такая информация у Вас?
у меня пока нет позиции. скажу лишь пару мыслей (некоторые транслировал и раньше, если помните): 1. наличие факта правонарушения эмитента на рынке ЦБ и санкция Комиссии будет лишь косвенным доказательством. 2. главным доказательством будет не альтернативная оценка (тоже косвенно), а результаты экспертизы.
ч.3 ст.98 ХПК: 3. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
ст.99 ХПК: 1. Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
и далее по статьям, 100-107, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print почитайте. 3. вы заплатите судебный сбор, потратитесь на экспертизы, а сможете выиграть у рыжего? а если нет, то потом придётся еще немного заплатить, например, за услуги их адвокатов.
нужно всё взвесить. но раньше 8 марта, когда по DNEN начнут выплаты, я дёргаться не буду.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
ПАО "Турбоатом" (Харьков), более 75% в уставном капитале которого принадлежит государству, в 2017 году реализовало продукцию более чем на 2,5 млрд грн. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виктор Субботин на торжествах по случаю 84-летия предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В 2016 году чистый доход от реализации "Турбоатома" составил 2,17 млрд грн.
Субботин напомнил, что в 2017 году предприятие подписало контакты на 5 млрд грн, что обеспечит заводу загрузку на ближайшие годы.
"Этому способствовало то, что впервые за последние годы Кабинет министров Украины утвердил финансовый план "Турбоатома" на следующий год в текущем", - заявил гендиректор предприятия.
Финплан "Турбоатома" на 2018 год Кабмин утвердил в начале декабря 2017 года.
В числе наиболее знаковых событий минувшего года на предприятии отмечают, в частности, контракт с ЧАО "Укргидроэнерго" на реконструкцию трех гидроагрегатов Каневской ГАЭС более чем на 560 млн грн за средства ЕБРР, контракт на поставку рабочего колеса для ГЭС Ларджи в Индии, договоры с "Укргидроэнерго" на поставку турбин для Каховской ГЭС на $92 млн, с НАЭК "Энергоатом" на поставку конденсатора для блока Запорожский АЭС на 488 млн грн, с Евразийской энергокорпорацией (Казахстан) на поставку оборудования для ТЭС "Аксу" на $3,3 млн.
Также на предприятии отметили подписание с НАЭК "Энергоатом" программы поставок оборудования для АЭС Украины на пятилетний период (2018-2022 годы) на сумму около $100 млн и меморандума с Westinghouse Electric о повышении эффективности работы оборудования и повышении мощности действующих энергоблоков АЭС Украины
Финплан "Турбоатома" на 2017 год, утвержденный Кабмином в июне прошлого года, предполагал чистый доход от реализации в размере 2 млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 8,6% выше плана 2016 года.
Ожидаемая чистая прибыль - 704,566 млн грн (без учета внеплановых доходов и расходов на курсовые разницы). В 2016 году "Турбоатом" сократил чистый доход на 19,6% по сравнению с 2015 годом, до 2 млрд167 млн грн., чистая прибыль снизилась почти на 35%, до 1 млрд 065 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3047227
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