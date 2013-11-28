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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1769177017711772

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 102
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
25%
26
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
27
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 16:22

alex
нет, не предпринимаю.
пока нет факта списания бумаг со счета.
потом буду думать и анализировать. как именно доказать нарушение своих прав.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 16:38

Yuri_T
На мою жалобу в НКЦПФР я получил ответ, что Набсовет ДНЕН нарушил требования Закона Украины "Про акціонерні товариства" и в отношении компании будет возбуждено дело по факту правопорушення.
Сейчас я отправил запрос на НКЦПФР по самому открытому делу и возможному решению Комиссии.
Повлияют ли действия НКЦПФР на пересмотр цены Набсоветом?
Знаю, что есть желающие оспорить в суде цену по Днен, и управлящий Арт-Капитал писал, что даже по Заен кто-то думает опротестовывать оценку.
Есть такая информация у Вас?
alex
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:43

alex
спасибо за Вашу информацию.

у меня пока нет позиции.
скажу лишь пару мыслей (некоторые транслировал и раньше, если помните):
1. наличие факта правонарушения эмитента на рынке ЦБ и санкция Комиссии будет лишь косвенным доказательством.
2. главным доказательством будет не альтернативная оценка (тоже косвенно), а результаты экспертизы.
ч.3 ст.98 ХПК:
3. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

ст.99 ХПК:
1. Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

и далее по статьям, 100-107, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print почитайте.
3. вы заплатите судебный сбор, потратитесь на экспертизы, а сможете выиграть у рыжего? а если нет, то потом придётся еще немного заплатить, например, за услуги их адвокатов.

нужно всё взвесить. но раньше 8 марта, когда по DNEN начнут выплаты, я дёргаться не буду.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:52

  Yuri_T написав:14. подаёте собранные документы в исполнительную, оплачиваете авансовый платёж (потом возвращается) и ждёте исполнения.

по-дороге возможны нюансы, но они вряд ли будут значительными.

Может еще кому пригодится шаблончик
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:14

ПАО "Турбоатом" (Харьков), более 75% в уставном капитале которого принадлежит государству, в 2017 году реализовало продукцию более чем на 2,5 млрд грн.
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виктор Субботин на торжествах по случаю 84-летия предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В 2016 году чистый доход от реализации "Турбоатома" составил 2,17 млрд грн.

Субботин напомнил, что в 2017 году предприятие подписало контакты на 5 млрд грн, что обеспечит заводу загрузку на ближайшие годы.

"Этому способствовало то, что впервые за последние годы Кабинет министров Украины утвердил финансовый план "Турбоатома" на следующий год в текущем", - заявил гендиректор предприятия.

Финплан "Турбоатома" на 2018 год Кабмин утвердил в начале декабря 2017 года.

В числе наиболее знаковых событий минувшего года на предприятии отмечают, в частности, контракт с ЧАО "Укргидроэнерго" на реконструкцию трех гидроагрегатов Каневской ГАЭС более чем на 560 млн грн за средства ЕБРР, контракт на поставку рабочего колеса для ГЭС Ларджи в Индии, договоры с "Укргидроэнерго" на поставку турбин для Каховской ГЭС на $92 млн, с НАЭК "Энергоатом" на поставку конденсатора для блока Запорожский АЭС на 488 млн грн, с Евразийской энергокорпорацией (Казахстан) на поставку оборудования для ТЭС "Аксу" на $3,3 млн.

Также на предприятии отметили подписание с НАЭК "Энергоатом" программы поставок оборудования для АЭС Украины на пятилетний период (2018-2022 годы) на сумму около $100 млн и меморандума с Westinghouse Electric о повышении эффективности работы оборудования и повышении мощности действующих энергоблоков АЭС Украины

Финплан "Турбоатома" на 2017 год, утвержденный Кабмином в июне прошлого года, предполагал чистый доход от реализации в размере 2 млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 8,6% выше плана 2016 года.

Ожидаемая чистая прибыль - 704,566 млн грн (без учета внеплановых доходов и расходов на курсовые разницы).
В 2016 году "Турбоатом" сократил чистый доход на 19,6% по сравнению с 2015 годом, до 2 млрд167 млн грн., чистая прибыль снизилась почти на 35%, до 1 млрд 065 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3047227
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:07

ВАЖНО! Изменение тарифов с 1 февраля
Вниманию клиентов!

В связи с последними изменениями тарифов РЦ и депозитария НБУ мы вынуждены скорректировать наши тарифы.

Основные изменения:

1. Брокерские тарифы
Стоимость биржевой сделки увеличена на 1 грн
2. Тарифы депозитарной организации
Стоимость блокировки/разблокировки ЦБ на торги увеличена с 15 до 25 грн
Новые тарифы за расчёты по государственным и муниципальным ЦБ в депозитарии НБУ:
Расчёт биржевой сделки - 10 грн
Расчёт внебиржевой сделки на условиях "свободная поставка" и "оплата против поставки" - 400 грн
Расчёт операций погашения/конвертации/выплаты дохода - 200 грн
Подробнее: Тарифы депозитарного учреждения, действующие с 1.02.2018

Изменения вступают в силу с 1 февраля 2018 года.

С уважением,
Инвестиционная Группа УНИВЕР

http://univer.ua/ru/news/vazhno-izmenen ... -fevralya/
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