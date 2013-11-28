ПАО "Турбоатом" (Харьков), более 75% в уставном капитале которого принадлежит государству, в 2017 году реализовало продукцию более чем на 2,5 млрд грн.Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виктор Субботин на торжествах по случаю 84-летия предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.В 2016 году чистый доход от реализации "Турбоатома" составил 2,17 млрд грн.Субботин напомнил, что в 2017 году предприятие подписало контакты на 5 млрд грн, что обеспечит заводу загрузку на ближайшие годы."Этому способствовало то, что впервые за последние годы Кабинет министров Украины утвердил финансовый план "Турбоатома" на следующий год в текущем", - заявил гендиректор предприятия.Финплан "Турбоатома" на 2018 год Кабмин утвердил в начале декабря 2017 года.В числе наиболее знаковых событий минувшего года на предприятии отмечают, в частности, контракт с ЧАО "Укргидроэнерго" на реконструкцию трех гидроагрегатов Каневской ГАЭС более чем на 560 млн грн за средства ЕБРР, контракт на поставку рабочего колеса для ГЭС Ларджи в Индии, договоры с "Укргидроэнерго" на поставку турбин для Каховской ГЭС на $92 млн, с НАЭК "Энергоатом" на поставку конденсатора для блока Запорожский АЭС на 488 млн грн, с Евразийской энергокорпорацией (Казахстан) на поставку оборудования для ТЭС "Аксу" на $3,3 млн.Также на предприятии отметили подписание с НАЭК "Энергоатом" программы поставок оборудования для АЭС Украины на пятилетний период (2018-2022 годы) на сумму около $100 млн и меморандума с Westinghouse Electric о повышении эффективности работы оборудования и повышении мощности действующих энергоблоков АЭС УкраиныФинплан "Турбоатома" на 2017 год, утвержденный Кабмином в июне прошлого года, предполагал чистый доход от реализации в размере 2 млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 8,6% выше плана 2016 года.Ожидаемая чистая прибыль - 704,566 млн грн (без учета внеплановых доходов и расходов на курсовые разницы).В 2016 году "Турбоатом" сократил чистый доход на 19,6% по сравнению с 2015 годом, до 2 млрд167 млн грн., чистая прибыль снизилась почти на 35%, до 1 млрд 065 млн грн. Источник: