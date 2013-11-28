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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1770177117721773 В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.? Идеи: портфель 3.8 5 102 1. Аваль банк 16% 16 2. Центрэнерго 12% 12 3. Мироновский хлебпр. 12% 12 4. Мотор Сич 25% 26 5. Турбоатом 9% 9 6. Укрнафта 26% 27 Всього голосів : 102 Додано: Пон 29 січ, 2018 23:59 Andrew2

по кадрам..

Так сильно напоминает 90 е.. тогда тоже многие уезжали, но большинство через пару лет вернулось назад с идеями и деньгами..

Сам тогда в Чехии пол года отработал и понял что это не для меня: там с голода не умрешь и может и денег каких то заработаешь, но всегда будешь человеком второго сорта.

Так и сейчас, когда с многими знакомыми общаешься, из тех кто из белых воротничков за бугром, то КАК БЫ все хорошо, но в глазах грусть печаль. Не хотят становится овощами, что так между делом в разговоре и проскакивает.. vladislavlvov

Повідомлень: 1968 З нами з: 02.03.07 Подякував: 78 раз. Подякували: 364 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 00:17 vladislavlvov Ситуации разные бывают. В моем круге общения много знакомых, которые эмигрировали "с концами", нормальну работу нашли, создали семьи, и, по крайней мере на словах, возвращаться не собираются. Среди роботяг думаю другая ситуация. Но значительная часть людей все равно оседают, как осело и в 90-е. Когда ситуация наладится, то заменять их придется братскими народами Средней Азии и Центральной Африки... Кто-то еще помнит "Нас 52 миллиона"?

Я не расист, но нафига нам это нужно.. Andrew2 Повідомлень: 891 З нами з: 30.06.15 Подякував: 219 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 00:23 vladislavlvov



Мне ваш рассказ напомнил анекдот , когда в провинциальном аэропорту в 90-ые годы пассажир из столицы увидел помятого мужиченку которы убирает посуду в буфете аэровокзала. И спрашивает его. " Чего ты здесь свою жизнь прозябаешь ?"

На что мужичек гордо отвечает " Да что-бы я бросил авиацию, да никогда в жизни ! "



А вообще ситуации есть разные, молодежи возрастом около 20-25 все намного легче дается и они там себя не чувствуют чужими.

Людям поколения 40+ трудно будет сменить страну на всегда. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 26501 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2542 раз. Подякували: 3562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 00:40 Andrew2

Дак кто за чем туда стремится и кто тут как живет..

Вы много знаете выходцев из Украины кроме it топ руководителей из последней волны или владельцев серьезного бизнеса? единицы.. по их словам конечно все круто, но после нескольких встреч вся крутизна как то через силу пробивается.. Вы лично жили за границей больше полугода? Скучно там, в конце концов есть планка выше которой пройти не реально..

zzzzzz

это иллюзии что в 25 ты сможешь забугром легко выбиться в люди.. в мое время кто быстрее это понял, тот и на коне (даже it как тут сообщали работая отсюда неплохо живет).. ИМХО просто сейчас мода ехать, если не нашел себя...

Да сейчас не сладко, ну не может быть так всегда.. слишком давно в очень большой жо.... должна же быть по закону средних чисел и меньшая ж.. а если когда то снова ж закончится.. vladislavlvov

Повідомлень: 1968 З нами з: 02.03.07 Подякував: 78 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 01:01

ДНК не обманути



тому і вертаються, хоч на день чи на тиждень, пропітаться і напітаться, а там на скільки вистачить Енергетика рідної землі не відпустить тебе ніколиДНК не обманутитому і вертаються, хоч на день чи на тиждень, пропітаться і напітаться, а там на скільки вистачить Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!

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Повідомлень: 1575 З нами з: 01.06.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 38 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 01:37 alex написав: Заключение НКЦПФР на основании Протокола Набсовета ДНЕН, в котором рассматривались только цена 488 грн. аукциона и цена "оценщика" 251,14 грн (без учета биржевых курсов) и Довидки УБ про біржові курси за період будет недостаточным аргументом для суда?

Т.е., я вижу из документов Протокол Набсовета, Довидка УБ и Заключение НКЦПФР.

Нужна ли дополнительная экспертиза еще? Заключение НКЦПФР на основании Протокола Набсовета ДНЕН, в котором рассматривались только цена 488 грн. аукциона и цена "оценщика" 251,14 грн (без учета биржевых курсов) и Довидки УБ про біржові курси за період будет недостаточным аргументом для суда?Т.е., я вижу из документов Протокол Набсовета, Довидка УБ и Заключение НКЦПФР.Нужна ли дополнительная экспертиза еще?

уверен, что обязательно.

но это лишь моё мнение.

всё зависит от ваших исковых требований.

если хотите получить прибавку к 488, то, скорее всего, пойдёте по пути "биржа".

давайте посмотрим первоисточник:

5. Ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:

1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття;

2) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;

3) ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства.

и многострадальная статья 8:

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

то есть, в любом случае должен быть эксперт, субъект оценочной деятельности, который подскажет суду правильную цену, определённую, в том числе, на основании данных бирж.

согласно нового кодекса, это называется "экспертиза".

я потому так считаю, что сам закон говорит о субъекте оценочной деятельности и суд не станет собой подменять такого субъекта.



alex написав: Думаю, что единственным аргументом ДНЕН может быть манипулирование ценой акций(завышение) с попыткой оспорить все биржевые курсы за период апрель-сентябрь 2017 года, что мне представляется достаточно сомнительным, т.к. ни биржа, ни НКЦПФР не признавали никаких манипуляций с ними за этот период. Думаю, что единственным аргументом ДНЕН может быть манипулирование ценой акций(завышение) с попыткой оспорить все биржевые курсы за период апрель-сентябрь 2017 года, что мне представляется достаточно сомнительным, т.к. ни биржа, ни НКЦПФР не признавали никаких манипуляций с ними за этот период.

будет интересно почитать аргументацию ДТЭК.



alex написав: а сможете выиграть у рыжего? ---опыт друга по УНАФ(вплоть до Верховного Суда) вдохновляет а сможете выиграть у рыжего? ---опыт друга по УНАФ(вплоть до Верховного Суда) вдохновляет

отвечу вам так:

до 25.02.2016г., когда Пленум ВХС вынес постановление №4, в споре с Укрнафтой всё было не так однозначно, как это выглядит сейчас.

вопрос сквиза мне видится много сложнее, судьям придётся думать "с листа".

потому считаю, что мелким минорам лучше немного подождать и дождаться, пока крупные собственники (профики) доведут до ума такие споры.



alex написав: нужно всё взвесить. но раньше 8 марта, когда по DNEN начнут выплаты, я дёргаться не буду. ----Когда это юридически правильно делать, после списания бумаг или до? Влияет ли факт получения денег за акции с "согласием" на оферту без возможности дальнейших притензий? нужно всё взвесить. но раньше 8 марта, когда по DNEN начнут выплаты, я дёргаться не буду. ----Когда это юридически правильно делать, после списания бумаг или до? Влияет ли факт получения денег за акции с "согласием" на оферту без возможности дальнейших притензий?

это вопрос сложнее. вы ведь понимаете, что точного ответа на него нет.

списание бумаг - основание для иска.

это единственное, что я пока понимаю точно. раньше этого момента права акционера не нарушены, если не считать текущий "простой" бумаг, которыми невозможно торговать на бирже с момента блокировки до 8 марта. уверен, что обязательно.но это лишь моё мнение.всё зависит от ваших исковых требований.если хотите получить прибавку к 488, то, скорее всего, пойдёте по пути "биржа".давайте посмотрим первоисточник:и многострадальная статья 8:то есть, в любом случае должен быть эксперт, субъект оценочной деятельности, который подскажет суду правильную цену, определённую, в том числе, на основании данных бирж.согласно нового кодекса, это называется "экспертиза".я потому так считаю, что сам закон говорит о субъекте оценочной деятельности и суд не станет собой подменять такого субъекта.будет интересно почитать аргументацию ДТЭК.отвечу вам так:до 25.02.2016г., когда Пленум ВХС вынес постановление №4, в споре с Укрнафтой всё было не так однозначно, как это выглядит сейчас.вопрос сквиза мне видится много сложнее, судьям придётся думать "с листа".потому считаю, что мелким минорам лучше немного подождать и дождаться, пока крупные собственники (профики) доведут до ума такие споры.это вопрос сложнее. вы ведь понимаете, что точного ответа на него нет.списание бумаг - основание для иска.это единственное, что я пока понимаю точно. раньше этого момента права акционера не нарушены, если не считать текущий "простой" бумаг, которыми невозможно торговать на бирже с момента блокировки до 8 марта. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12178 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1635 раз. Подякували: 3187 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 09:03 zzzzzz написав: Интересно , идея сработает или нет.

Слить бакс ( если они есть ) сегодня по 28,80 откупить ЮНАФ по 105 , и сидеть до лета , летом продать и выйти в бакс.

Интересно , идея сработает или нет.Слить бакс ( если они есть ) сегодня по 28,80 откупить ЮНАФ по 105 , и сидеть до лета , летом продать и выйти в бакс.



Нашел хорошую цитату основателя Икеи по поводу идеи "Когда вы бедны и у вас есть хорошая идея, терять вам нечего, вы можете только выиграть. Но если люди имеют средний гарантированный доход, зачем им напрягаться и рисковать своими деньгами ради какой-то хорошей идеи?"



Ваша идея была интересна но зачем напрягаться Нашел хорошую цитату основателя Икеи по поводу идеи "Когда вы бедны и у вас есть хорошая идея, терять вам нечего, вы можете только выиграть. Но если люди имеют средний гарантированный доход, зачем им напрягаться и рисковать своими деньгами ради какой-то хорошей идеи?"Ваша идея была интереснано зачем напрягаться "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1708 З нами з: 04.09.11 Подякував: 503 раз. Подякували: 849 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1770177117721773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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