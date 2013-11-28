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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1776177717781779

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 102
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
25%
26
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
27
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:48

Yuri_T, позов до суду за місцезнаходженням відповідача чи можна за місцезнаходженням позивача?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:50

d_12 хозсуд Киева, тут без вариантов (если вы про Укрнафту)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:56

Re: Идеи: портфель

  gmm написав:Кредобанк симпатично выгладит в этой табличке.


Кредо що міг списав/вивів на споріднені структури.
Готуються до сквізу :( чекайте пропозицій
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:14

DmitryZP, дякую, а про виконавчий напис нотаріуса як варіант нічого не підкажете?
через київський суд - не та сума дивідендів :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:46

d_12 про напис уже тут обсуждали - вот этот документ хз как получить

д) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів через депозитарну систему України, або виписка з іншого рахунка про ненадходження коштів в установлений строк
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:07

сегодня, кстати, встанут на выход те, кто парковал бабло в акциях, чтобы брокер не удержал налог на прибыль за 2017
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:44

  rusich написав:сегодня, кстати, встанут на выход те, кто парковал бабло в акциях, чтобы брокер не удержал налог на прибыль за 2017


Мой брокер решил что снимать налог можно только со свободных средств которые были на 31.12.2017 , то есть если ты 3 января продашь акции то брокер не будет эти деньги трогать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:11

zzzzzz
сомнительное решение, если честно.
но это их дело.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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