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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:48
Yuri_T, позов до суду за місцезнаходженням відповідача чи можна за місцезнаходженням позивача?
ось так :(
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:56
Re: Идеи: портфель
Кредо що міг списав/вивів на споріднені структури.
Готуються до сквізу чекайте пропозицій
ось так :(
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:14
DmitryZP, дякую, а про виконавчий напис нотаріуса як варіант нічого не підкажете?
через київський суд - не та сума дивідендів
ось так :(
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:46
d_12 про напис уже тут обсуждали - вот этот документ хз как получить
д) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів через депозитарну систему України, або виписка з іншого рахунка про ненадходження коштів в установлений строк
Додано: Чет 01 лют, 2018 06:07
сегодня, кстати, встанут на выход те, кто парковал бабло в акциях, чтобы брокер не удержал налог на прибыль за 2017
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:44
Мой брокер решил что снимать налог можно только со свободных средств которые были на 31.12.2017 , то есть если ты 3 января продашь акции то брокер не будет эти деньги трогать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:11
zzzzzz
сомнительное решение, если честно.
но это их дело.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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