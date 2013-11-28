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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:57
просто есть не понимание рынка с продажами и покупками в 2 -3 мил в день при этом что в большинстве случаев это не покупки а переливание
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Vladimir1977
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:01
Dimar написав: Vladimir1977 написав:
не факт что получиться нооо выставить на продажу 20 000 центра?
Вы реально считаете, что 20 000 Центра - это много и Вы сможете вальнуть рынок?
Я помогу. 15.5 - ненормально.
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Мечтательный бычок
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:06
Vladimir1977 написав:
просто есть не понимание рынка с продажами и покупками в 2 -3 мил в день при этом что в большинстве случаев это не покупки а переливание
Ой, какая проблема. Вон стояло 17к бидов до 15грн. Влить одним махом можно было, 3к как-нибудь уж впихнули бы завтра. Что делать с позицией? Ну я как совершенно незаинтересованное лицо (как и большинство здесь
) советую прикупить еще, желательно на плечи. А когда я полностью продамся тогда и вы можете продавать
Детский сад. Шортисты правда могут быть диаметрально противоположного мнения
Trade What You See, Not What You Think
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shadow-25
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:07
Мечтательный бычок написав:
... 15.5 - ненормально.
"ненормально" дёшево ? дорого ?
Так будет не всегда ©
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ChuLock
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:11
ChuLock
да.
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Мечтательный бычок
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:29
Vladimir1977 интересная методика
а по цене покупок в гривне какая?
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DmitryZP
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:00
DmitryZP
Если посчитать что бакс скинул по 38 в феврале 2015 и купил центра то цена может и ниже быть))
Курс 38 , цена центра 7 грн ( 18,4 центра)
сейчас курс 28 *18,4 центра = 5,15 грн )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:15
DmitryZP написав:
интересная методика
имхо, правильная методика.
чтобы самого себя не наё.. обманывать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:17
Yuri_T
так ведь и доллар вчера не тот что сегодня
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DmitryZP
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:48
Yuri_T написав: DmitryZP написав:
интересная методика
имхо, правильная методика.
чтобы самого себя не наё.. обманывать
самая лучшая и простая методика, чтобы не заморачиваться с отдельными бумагами - это создать табличку в экселе, в которой привести все свои вложения на убу к доллару (по курсу на день завода средств), рядом поставить колонку с альтернативным вкладом на депозит в долларе под 8% (или кому какой нравится уровень сложности
), а еще рядом такую же колонку с капитализацией процентов на ежегодной основе.
плюс подвязываем свой портфель акций в экселе с квиком, через вывод данных через DDE сервер - и имеем полную картину с мониторингом своих успехов на убе в режиме реального времени!
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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