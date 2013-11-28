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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1781178217831784

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 102
1. Аваль банк
16%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
25%
26
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
26%
27
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:57

Re: Идеи: портфель

просто есть не понимание рынка с продажами и покупками в 2 -3 мил в день при этом что в большинстве случаев это не покупки а переливание
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:01

  Dimar написав:
  Vladimir1977 написав:не факт что получиться нооо выставить на продажу 20 000 центра?

Вы реально считаете, что 20 000 Центра - это много и Вы сможете вальнуть рынок? :lol:

Я помогу. 15.5 - ненормально.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:06

  Vladimir1977 написав:просто есть не понимание рынка с продажами и покупками в 2 -3 мил в день при этом что в большинстве случаев это не покупки а переливание

Ой, какая проблема. Вон стояло 17к бидов до 15грн. Влить одним махом можно было, 3к как-нибудь уж впихнули бы завтра. Что делать с позицией? Ну я как совершенно незаинтересованное лицо (как и большинство здесь :mrgreen: ) советую прикупить еще, желательно на плечи. А когда я полностью продамся тогда и вы можете продавать :lol:
Детский сад. Шортисты правда могут быть диаметрально противоположного мнения :mrgreen:
Trade What You See, Not What You Think
shadow-25
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:07

  Мечтательный бычок написав:
... 15.5 - ненормально.


"ненормально" дёшево ? дорого ?
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:11

ChuLock
да.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:29

Vladimir1977 интересная методика
а по цене покупок в гривне какая?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:00

DmitryZP

Если посчитать что бакс скинул по 38 в феврале 2015 и купил центра то цена может и ниже быть))

Курс 38 , цена центра 7 грн ( 18,4 центра)
сейчас курс 28 *18,4 центра = 5,15 грн )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:15

  DmitryZP написав:интересная методика

имхо, правильная методика.
чтобы самого себя не наё.. обманывать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:17

Yuri_T так ведь и доллар вчера не тот что сегодня :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:48

  Yuri_T написав:
  DmitryZP написав:интересная методика

имхо, правильная методика.
чтобы самого себя не наё.. обманывать

самая лучшая и простая методика, чтобы не заморачиваться с отдельными бумагами - это создать табличку в экселе, в которой привести все свои вложения на убу к доллару (по курсу на день завода средств), рядом поставить колонку с альтернативным вкладом на депозит в долларе под 8% (или кому какой нравится уровень сложности :mrgreen: ), а еще рядом такую же колонку с капитализацией процентов на ежегодной основе.

плюс подвязываем свой портфель акций в экселе с квиком, через вывод данных через DDE сервер - и имеем полную картину с мониторингом своих успехов на убе в режиме реального времени! 8)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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