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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1788178917901791

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 104
1. Аваль банк
15%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
26%
27
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
28
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:52

Yuri_T

)))
Так бид по нафте таки убежал как по 130-125 начали лить
вот и оказалось то ли полу-фейко бид то ли полностью.
сегодня намного меньше стыавили, неужто боятся что зальют )

Да, мелочи все это по сравнению с неопределенносью (если честно то страшно) о том что у нас будет через год, даже через пол-года что начнется.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:08

  trendmaker написав:)))
Так бид по нафте таки убежал как по 130-125 начали лить
вот и оказалось то ли полу-фейко бид то ли полностью.

да?
его тогда залили на 30%, так он вверх переставился.
точно был фейк. так обычно фейковые биды и поступают :) :)
или у нас с вами разный квик и я торгую демо-версию?
спрошу в понедельник у брокера, подсунули мне какую-то парашу :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:29

Yuri_T

Когда мы говорили позавчера, то потом в тот день не смотрел, отошел от терминала надолго. А вчера был у квика, видел бид нафты быстро отступать стал на продадах. имхо мелкие детали все это, ну не знаю.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:35

trendmaker
а что у вас в портфеле, если не секрет?
просто в процентном отношении.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:57

бл-ь, где мм на срочке? уже полчаса нет котировок. кто-то заходил в терминал на вечерке, он вообще появлялся?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:58

  NewInvestor написав:
  trendmaker написав:Кстати, почему продвигатели идеи Авали молчат про ee залив в 17:00


это супер. если зальют до 29коп, начну покупать снова, т.к. не успел желаемый блок купить


О каком заливе идёт вообще речь? Ну продал кто-то перед выходными вечером пару-тройку сотен тысяч акций и это залив? В течении недели ну не было серьезных продаж, все в ожидании показателей..зачем всепропальщики вообще тут бред пишут? Тема - идеи, портфель. Купить по 29 это идея, сам купил в районе 30+. Можно выйти в диапазоне 0,36, но лучше прибыль вывести через дивиденды, по идее и акция сильно не просядет и налогов меньше. Реально вменяемый актив и то, найдутся обгадят. Да, есть риски, ну так у нас везде так.
vitecugc
 
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