|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:52
Yuri_T
)))
Так бид по нафте таки убежал как по 130-125 начали лить
вот и оказалось то ли полу-фейко бид то ли полностью.
сегодня намного меньше стыавили, неужто боятся что зальют )
Да, мелочи все это по сравнению с неопределенносью (если честно то страшно) о том что у нас будет через год, даже через пол-года что начнется.
-
trendmaker
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 29.01.13
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:08
trendmaker написав:
)))
Так бид по нафте таки убежал как по 130-125 начали лить
вот и оказалось то ли полу-фейко бид то ли полностью.
да?
его тогда залили на 30%, так он вверх переставился.
точно был фейк. так обычно фейковые биды и поступают
или у нас с вами разный квик и я торгую демо-версию?
спрошу в понедельник у брокера, подсунули мне какую-то парашу
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12208
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1636 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
4
1
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:29
Yuri_T
Когда мы говорили позавчера, то потом в тот день не смотрел, отошел от терминала надолго. А вчера был у квика, видел бид нафты быстро отступать стал на продадах. имхо мелкие детали все это, ну не знаю.
-
trendmaker
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 29.01.13
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:35
trendmaker
а что у вас в портфеле, если не секрет?
просто в процентном отношении.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12208
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1636 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
4
1
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:57
бл-ь, где мм на срочке? уже полчаса нет котировок. кто-то заходил в терминал на вечерке, он вообще появлялся?
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:58
NewInvestor написав: trendmaker написав:
Кстати, почему продвигатели идеи Авали молчат про ee залив в 17:00
это супер. если зальют до 29коп, начну покупать снова, т.к. не успел желаемый блок купить
О каком заливе идёт вообще речь? Ну продал кто-то перед выходными вечером пару-тройку сотен тысяч акций и это залив? В течении недели ну не было серьезных продаж, все в ожидании показателей..зачем всепропальщики вообще тут бред пишут? Тема - идеи, портфель. Купить по 29 это идея, сам купил в районе 30+. Можно выйти в диапазоне 0,36, но лучше прибыль вывести через дивиденды, по идее и акция сильно не просядет и налогов меньше. Реально вменяемый актив и то, найдутся обгадят. Да, есть риски, ну так у нас везде так.
-
vitecugc
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 21.01.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|67981
|
реклама
|