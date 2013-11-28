Як українцю відкрити брокерський рахунок за кордоном. Поради Любомира Остапіва В 2017 році Нацбанк спростив для українців можливість інвестувати гроші в закордонні активи. Отримавши індивідуальну електронну ліцензію, ви можете переводити за кордон до $50 000 на рік з власного банківського рахунку. Однак для покупки акцій компаній чи інших фінансових інструментів вам обов’язково знадобиться брокерський рахунок. Відомий фінансист Любомир Остапів в колонці для K750 розповів про власний досвід співпраці з брокерами Interactive Brokers та Exante.