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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1789179017911792

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 104
1. Аваль банк
15%
16
2. Центрэнерго
12%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
12
4. Мотор Сич
26%
27
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
28
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 14:34

Yuri_T
Приветствую! Как ваш шорт по битку?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 14:48

vladislavlvov
взаимно.
это какая-то ошибка :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:54

Як українцю відкрити брокерський рахунок за кордоном. Поради Любомира Остапіва
В 2017 році Нацбанк спростив для українців можливість інвестувати гроші в закордонні активи. Отримавши індивідуальну електронну ліцензію, ви можете переводити за кордон до $50 000 на рік з власного банківського рахунку. Однак для покупки акцій компаній чи інших фінансових інструментів вам обов’язково знадобиться брокерський рахунок. Відомий фінансист Любомир Остапів в колонці для K750 розповів про власний досвід співпраці з брокерами Interactive Brokers та Exante.


http://k750.media/post/1288#.WnaiWtQcpuM.facebook
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:28

Yuri_T
Месяц назад вроде был пост о шорте 10 К$, кто то на форум выкладывал. Думал вы.
vladislavlvov
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