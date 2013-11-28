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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1793179417951796>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 105
1. Аваль банк
15%
16
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
27
5. Турбоатом
9%
9
6. Укрнафта
27%
28
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:55

  trendmaker написав:Вопрос в перспективе, что будет через год
А там полный мрак, как не ищу каким образом экономика/политика может устоять (не говоря про какой-то там рост) но ничего не видно ИМХО.

тем более интересно, что в вашем портфеле на укро-фонде
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:10

Yuri_T

Я зайду в шорт (БАВЛ/МСИЧ/ЦЕЕН, может и УНАФ) если/как только будет понятно что МВФ не даст как минимум 2 транша до послевыборов.
А в случае если все будет более менее то просто шорт БАВЛ и ЦЕЕН после собраний.

Но если только будут сигналы что выборная компания возможно перерастет в хаос или диктатуру, тогда вообще выйду т.к. сама инфраструктура УБ будет под угрозой.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:18

  trendmaker написав: Я зайду в шорт (БАВЛ/МСИЧ/ЦЕЕН, может и УНАФ) если/как только будет понятно что МВФ не даст как минимум 2 транша до послевыборов.


Сорри - я почти сразу потерялся. "Если" или "как только"? почему именно 2? "До" или "после" выборов? И главное - зачем такие мучения? Купите доллар и не грейте голову.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:20

Вугільний куратор Віталій Кропачов заявив про плани брати участь у приватизації ПАТ "Центренерго".

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

Кропачов не розповів, який пакет акцій має в "Центренерго", однак уточнив, що він більше 1%.

Він також зазначив, що планує брати участь у приватизації "Центренерго" і для цього скуповував ресурсну базу акціонерного товариства.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:50

ПАТ «Укрнафта» публікує результати аукціону з продажу нафти № 231Д, який відбувся 31 січня 2018 р.
Результати аукціону з продажу нафти ПАТ "Укрнафта"
№231Д від 31.01.2018 р.

Ресурс - Кількість, тонн - Сума, грн. - Середньозважена ціна, грн. (з ПДВ)

Нафта - 33 455,00 - 583 986 130,85 - 17 455,87

Цена на 250 грн выше по сравнению с аукционом 25 января
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 22:46

Re: Идеи: портфель

это прекрасно, по сп500 почти планка
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St/2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 07:13

  trendmaker написав:Я зайду в шорт (БАВЛ) если/как только...

Не гони так долго ждать! Валю нужно шортить прямо сейчас, потому что прибыль у них будет всего лишь 4 копейки на акцию за 2018 год!!! :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:21

  trendmaker написав:Yuri_T

Я зайду в шорт (БАВЛ/МСИЧ/ЦЕЕН, может и УНАФ) если/как только будет понятно что МВФ не даст как минимум 2 транша до послевыборов.
А в случае если все будет более менее то просто шорт БАВЛ и ЦЕЕН после собраний.

Но если только будут сигналы что выборная компания возможно перерастет в хаос или диктатуру, тогда вообще выйду т.к. сама инфраструктура УБ будет под угрозой.

Откровенный брєд...
1.Если считаете что 2-х траншей не будет то почему сейчас не шортите?
2. Что значит "шорт после собраний"? Т.е. вы ждёте что будут распределять дивиденды, а в лонг не покупаете... Аль вера не позволяет в лонг брать??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:12

Биток (-21%) - 6300 уже , желающие есть ?)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:26

  zzzzzz написав:Биток (-21%) - 6300 уже , желающие есть ?)

Лучше на УБ, тут и -90% бывает
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