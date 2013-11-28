тем более интересно, что в вашем портфеле на укро-фонде
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:55
тем более интересно, что в вашем портфеле на укро-фонде
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:10
Yuri_T
Я зайду в шорт (БАВЛ/МСИЧ/ЦЕЕН, может и УНАФ) если/как только будет понятно что МВФ не даст как минимум 2 транша до послевыборов.
А в случае если все будет более менее то просто шорт БАВЛ и ЦЕЕН после собраний.
Но если только будут сигналы что выборная компания возможно перерастет в хаос или диктатуру, тогда вообще выйду т.к. сама инфраструктура УБ будет под угрозой.
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:18
Сорри - я почти сразу потерялся. "Если" или "как только"? почему именно 2? "До" или "после" выборов? И главное - зачем такие мучения? Купите доллар и не грейте голову.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:20
Вугільний куратор Віталій Кропачов заявив про плани брати участь у приватизації ПАТ "Центренерго".
Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.
Кропачов не розповів, який пакет акцій має в "Центренерго", однак уточнив, що він більше 1%.
Він також зазначив, що планує брати участь у приватизації "Центренерго" і для цього скуповував ресурсну базу акціонерного товариства.
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:50
ПАТ «Укрнафта» публікує результати аукціону з продажу нафти № 231Д, який відбувся 31 січня 2018 р.
Результати аукціону з продажу нафти ПАТ "Укрнафта"
№231Д від 31.01.2018 р.
Ресурс - Кількість, тонн - Сума, грн. - Середньозважена ціна, грн. (з ПДВ)
Нафта - 33 455,00 - 583 986 130,85 - 17 455,87
Цена на 250 грн выше по сравнению с аукционом 25 января
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 лют, 2018 22:46
Re: Идеи: портфель
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:13
Не гони так долго ждать! Валю нужно шортить прямо сейчас, потому что прибыль у них будет всего лишь 4 копейки на акцию за 2018 год!!!
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:21
Откровенный брєд...
1.Если считаете что 2-х траншей не будет то почему сейчас не шортите?
2. Что значит "шорт после собраний"? Т.е. вы ждёте что будут распределять дивиденды, а в лонг не покупаете... Аль вера не позволяет в лонг брать???
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:26
реклама
|